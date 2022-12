Interview met Tanja Kok. Help! Ik ben model

Tanja Kok, bekend van de televisie en haar boek ‘Help! Ik ben model’ vertelt in dit interview over haar werk, haar ervaringen en haar nieuwe project.

Tanja Kok – Foto: Sime Eskinja

Tanja Kok, een bekende naam, een bekend gezicht. Je herinnert haar misschien wel van het NOS Jeugdjournaal, of je kent haar van Hart van Nederland, waar ze redacteur is maar ook regelmatig live verslag doet. Tussen al dit televisiewerk doet Tanja modellenopdrachten – ze heeft een flitsende internationale modellencarrière achter de rug, woonde onder meer in New York, Parijs en Londen – en organiseert ze met een gekwalificeerd team regelmatig modellendagen waar ze aspirant-modellen wegwijs maakt in de mode-industrie.

Wij raakten met Tanja in gesprek en vroegen haar naar haar carrière, naar de stappen die ze heeft gezet om het zover te schoppen – met looks alleen kom je er niet –, naar de karaktereigenschappen die je nodig hebt om het in de wereld van de televisie en de mode te maken, naar haar ervaringen, haar werk.

Het mooie aan Tanja is de combinatie van een geweldig uiterlijk, een goed stel hersens en haar inspirerende manier van communiceren. Ze deelt haar ervaringen en de wijsheden die ze in de loop van haar carrière heeft opgedaan, openhartig en gul met iedereen die daar interesse in heeft of misschien zelfs wel in haar voetsporen zou willen treden. Met haar boek ‘Help, ik ben model’, met de modellendagen die we al noemden en vast ook met de nieuwe podcast die eraan zit te komen: ‘Je geluk wacht om de hoek’. Kan het inspirerender? Maar nu eerst het interview met Tanja.

Interview met Tanja Kok

Tanja Kok – Foto: Sime Eskinja

Je werkt bij de televisie en hebt een succesvolle internationale modellencarrière achter de rug. Het zijn geambieerde jobs, spannende carrières die voor maar weinig mensen zijn weggelegd. Wilde je altijd al bij de televisie werken en model worden? En hoe ben je in deze werelden terechtgekomen?

Ik wist al vroeg wat ik wilde en werken bij de televisie dat was mijn doel.

Dat ik naast mijn studie Communicatie stage kon lopen bij het NOS Jeugdjournaal en er daarna bleef werken was dan ook een droom die uitkwam.

Modellenwerk deed ik naast mijn school en studie maar nooit heel serieus.

Pas op mijn 24ste werd ik in Zuid-Afrika tijdens het WK, waar ik was om verslag te doen van de wedstrijden en het land, ontdekt als fotomodel. Het was wel even een moeilijke keuze weggaan bij mijn leuke baan bij de tv, maar ik heb het altijd gezien als een hele mooie deur die voor mij is open gegaan. Ik ben van mening dat als je iets wil je er vol voor moet kunnen gaan. Ik heb het omarmd en alles aangepakt wat er op mijn pad kwam. Ik ging terug naar Kaapstad en tijdens mijn eerste week daar was er een modellenbureau uit Londen en één uit Parijs. Ze vroegen mij om een tijdje daar naar toe te komen. En zo begon mijn modellenperiode die tien jaar lang heeft geduurd. Ik vond het soms wel lastig dat ik zoveel werd beoordeeld op mijn buitenkant, in plaats van wat ik kan of weet. Ik ging columns schrijven over mijn modellenleven en maakte een documentaire in New York over hoe je het kan maken in die stad. Daarna kreeg ik de kans om een boek te schrijven: ‘Help! Ik ben model’ heet het en gaat over het modellenvak zonder (Instagram)filter. Inmiddels ben ik zo’n drie jaar weer terug bij de televisie en werk ik nu voor het programma Hart van Nederland waar ik redacteur ben en live verslag doe (o.a. bij grote evenementen).

Werken bij de televisie, een modellencarrière. Het zijn jobs waar uiterlijk een rol speelt, maar zoals je zelf op je blog schrijft: ‘Een perfecte bone structure, super lange benen, mooi haar en/of volle lippen zijn niet meer genoeg. Je moet al een persoonlijkheid zijn.’ Welke karaktereigenschappen hebben jou in je carrière geholpen? En kun je een persoonlijkheid worden of is het iets wat je hebt of niet?

De karaktereigenschappen die je moet hebben als model: je moet stabiel zijn en niet lastig. Dit vak gaat je niet zekerder maken want je krijgt continu met afwijzing te maken. Je moet dus ook positief zijn en blijven. Ik kwam er al snel achter dat je persoonlijkheid heel belangrijk is voor je succes. Als een klant een model boekt willen ze op locatie ook een leuke tijd hebben. Niemand heeft zin in een vermoeiend type, ook al is ze nog zo beeldschoon.

Het klinkt cliché maar ik geloof dat je het terugziet op een foto: dat echte schoonheid toch van binnenuit komt. Het hoeft helemaal geen conventionele schoonheid zijn, maar het gaat om uitstraling en dat je die juiste energie kunt overbrengen op beeld. Er gebeurt een hoop om je heen op de set, iedereen wil iets van je, en als het dan jouw moment is moet je kunnen vlammen en zelfvertrouwen en kracht hebben.

Tanja Kok – Foto: Sime Eskinja

Kun je iets meer over je modellenwerk vertellen? In welke modesteden heb je gewerkt/gewoond? Wat voor een opdrachten deed je? Wat vond je leuk aan het modellenwerk en wat niet?

Ik heb in Parijs, Londen, Milaan, Kaapstad, Hamburg, München en New York gewerkt en gewoond. Ik was nooit de langste en de dunste dus high fashion catwalks deed ik niet. Ik werkte voornamelijk voor commerciële merken, tijdschriften, bikini’s, bruidsmode, catalogus en beauty jobs.

Wat ik niet leuk vond aan het werk is de druk op het perfecte lichaam, dat niet bestaat. Gelukkig zien we sinds 2018 veel meer diversiteit en is het stempel model nu anders. Het is een grote beweging geworden internationaal en daar ben ik heel blij mee.

Ik heb de afgelopen paar jaar (bijna) geen modellenklussen meer gedaan en dacht dat het definitief over was, maar sinds kort ben ik weer back in business naast mijn televisiewerk. Ik heb het gemist en geniet er weer van. De vraag naar vrouwen van mijn leeftijd is in deze crisistijd juist groot. Steeds meer oud modellen maken nu een comeback. Ook de 90’s supermodellen Cindy, Naomi, Claudia, Helena en Christy zijn terug en hebben ‘het’ nog steeds. Marketingtechnisch gezien zijn mensen die geld te besteden hebben vaak 30 plus en die doelgroep wil niet meer alleen hele jonge modellen zien dus de vraag naar wat oudere modellen is best logisch.

De internationale modellenwereld ligt bij tijd en wijle onder vuur: anorexia, me-too situaties. Hoe heb jij de modellenwereld ervaren?

Het is een harde wereld en je moet begrijpen dat je een product bent en het niet om jou persoonlijk gaat als je wordt afgewezen op je uiterlijk. Vanaf het moment dat je dat snapt is het ineens allemaal veel leuker! Gelukkig groeit ook je zelfvertrouwen als je ouder wordt en is de begeleiding voor modellen nu stukken beter dan vroeger.

Ik schrik wel als er ineens weer trendartikels voorbijkomen met de kop: Bye bye booty: Heroin Chic is back. Dat voelt als terug in de tijd. Het is bizar om te zeggen dat een bepaald lichaam uit de mode zou zijn. In de jaren 90 was het de standaard dat alle modellen slank waren, maar nu zijn we juist een ander pad ingeslagen. Kate Moss heeft ooit gezegd: ”Nothing tastes as good as skinny feels like” veel mensen willen juist meer diversiteit zien en dat is wat mij betreft geen trend maar realiteit.

Al ver voor #MeToo schreef ik in mijn columns over de vieze fotograaf of filmregisseurs die je tegen kan komen. Gelukkig kon ik erover praten met mijn moeder en vriendinnen en deelde ik mijn ervaringen.

Wat is de meest geweldige modellenopdracht die je ooit gedaan hebt?

Tanja Kok – Foto: Sime Eskinja

Een van mijn mooiste covers is toch wel die van de Quote 500. Ik sta goudglanzend in mijn bikini als een Bond-girl erop en erin. Natuurlijk niet als rijke vrouw in de lijst maar wel als model.

Je hebt een boek over je modellenwerk geschreven, ‘Help! Ik ben model’, en je organiseert modellendagen waarin je jouw ervaring met aspirant modellen deelt en hen waardevolle tips meegeeft. Wat is jouw belangrijkste tip, iets wat je goed in gedachten moet houden als je model wilt worden?

Model zijn is een raar beroep want mensen vinden altijd wel iets van je, misschien vindt de een jou niet geschikt, maar het andere merk of designer loopt met je weg. Het niet persoonlijk nemen is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan.

Als nummer 1 tip zeg ik altijd: kijk goed wat er om je heen gebeurt op de set, want je hebt eigenlijk een gratis leerschool. Je leert alles qua fotografie, make-up, haar, design en styling.

Zie het modellenwerk dus als een opstapje, ontwikkel je meerdere talenten en volg je dromen!

Met alleen looks mag je er dan niet komen, belangrijk is je uiterlijk bij de televisie en als model natuurlijk wel. Wat doe je zelf om in vorm te blijven? En hoe sta je tegenover ouder worden?

Ik doe aan (hot) yoga en ik zwem graag. Het proces van ouder worden is niet altijd leuk, maar er zijn zoveel mooie voorbeelden van vrouwen die stijlvol oud worden. Ik volg deze inspiratiebronnen graag op Instagram en dan zie je dat ‘age nothing but a number is’. En dat je ook dankbaar mag zijn dat je überhaupt ouder mag worden.

Je werkzaamheden zijn heel divers. Televisiewerk, columns schrijven, modellendagen, lezingen geven. Zijn er nog wel eens momenten waarop je onzeker of nerveus bent? En hoe ga je daarmee om?

Natuurlijk kan ik ook onzeker zijn, maar op dat soort momenten probeer ik mij altijd te focussen op dat wat er wel is. Er is altijd iets moois te vinden. En ach iedereen is onzeker. Door naast mijn modellenwerk mij verder te ontwikkelen, schrijven en weer bij tv te werken, heb ik meer zelfvertrouwen gekregen. De mening van andere mensen vind ik steeds minder belangrijk.

Je hebt al zoveel in je leven bereikt. Heb je, professioneel gezien, nog een wens, een droom, misschien zelfs een plan?

Ik ben bezig met een podcast ‘Je geluk wacht om de hoek’ die dit voorjaar uit gaat komen. Daarnaast hoop ik nog mooie tv en modellenklussen te mogen doen en wil ik graag meer tijd aan mijn privé-leven besteden.

Met dank aan Tanja Kok, www.tanjakok.com