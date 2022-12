Ken jij de grootste kapseltrends en haarkleurtrends voor 2023 al? We hebben een trend report voor je. Dit is de top 10.

Dit zijn de top 10 kapseltrends en haarkleurtrends voor 2023 – Foto Charlotte Mesman

Het nieuwe jaar staat voor de deur. Hoe gaan we ons haar dragen? Hoe gaan we het laten knippen? En welke kleuren gaan we zien? We vroegen het aan hair stylisten backstage tijdens de Fashion Weeks en haalden de catwalk foto’s voor lente zomer 2023 erbij. Hieronder vind je ons trendreport voor de allercoolste kapseltrends en haarkleurtrends voor 2023.

De allerbelangrijkste kapseltrend voor 2023: maatwerk

Voordat we de trends apart bespreken, even iets over de algemene mood die we op de catwalk maar ook in de kapsalons tegenkomen. De allergrootste overkoepelende trend is dat je een kapsel kiest dat bij jou past. Het is allemaal maatwerk. Vergelijk het met tailoring in de mode. Je kapsel moet speciaal voor jou ontworpen en op maat gemaakt zijn.

Daarbij is de vorm van je gezicht belangrijk, de textuur van je haar, maar ook je persoonlijkheid, je karakter, je levensstijl, de kledingstijl. Deze keuze van je kapper, en vooral ook de vertrouwensrelatie die je met hem of haar opbouwt, wordt dus belangrijker dan ooit.

Deze tailoring trend komen we ook op de catwalks tegen. Tegenwoordig is er nog wel een lijn in de kapsels van de modellen te vinden, maar het is niet meer zo dat alle modellen voor een bepaalde modeshow blindelings allemaal precies hetzelfde kapsel krijgen aangemeten. Dat was vroeger wel het geval. Koos een modehuis voor steil, dan kreeg elk model steil haar; waren er modellen met krullen dan werden die weggestyled. Nu zien we meer individuele hoofden. Zoveel modellen, zoveel kapsels, zou je kunnen zeggen, ook al zit er natuurlijk wel een altijd een bepaalde lijn, een mood in.

Kappershoofden zijn terug

Een andere trend die we op de catwalks voor lente zomer 2023 tegenkomen, is de styling. We gaan ons haar weer netjes doen. Dat betekent dat we weer aan de slag gaan met allerlei tools – de föhn, zelfs met diffuser, de krultang, de steiltang – maar ook met haarstylingsproducten. De kapsels voor lente zomer 2023 zijn vaak gladjes gestyled, soms in combinatie met wat luchtige lokken rond het gezicht. De kapsels op zich zijn vrij eenvoudig: paardenstaarten, knotten, vlechten of natuurlijke losse manen. Wet looks zijn ook nog een groot ding.

Dit zijn de top 10 kapseltrends en haarkleurtrends voor 2023

1. Korte kapsels: pixie cuts, mullets en buzz cuts

Vanzelfsprekend blijven we dit seizoen korte kapsels zien. Dit is een heel persoonlijke keuze. Het is niet de bedoeling dat je bij het lezen hiervan rigoureus de schaar in je lange lokken laat zitten, maar ben jij het korte-haar-type, dan valt er op dit gebied een heleboel te experimenteren.

Pixie cuts in allerlei soorten en maten zijn hot. Je kunt ze combineren met een korte, rechte of rafelige, maar ook lange pony. Voor een grungy/punk twist laat je de achterkant wat langer, zodat je een mullet (matje) krijgt (ook wel ‘punk pixie’ genoemd).

Voor durfals is er dit ook de buzz cut. Dit korte, bijna gemillimeterde kapsel is een grote comeback in de streetstyle aan het maken.

2. Bob kapsels: bob kapsels op één lengte zijn dé grote trend

Bijna elke kapper of hair stylist die we spreken, begint direct over het bob kapsel. Het is (wederom) de grote winnaar voor 2023. Dit kapsel wordt in 2023 korter – op de kaaklijn of nog korter, en wordt op één lengte geknipt.

Een spannende variant op de klassieke bob is de bob-to-long: lang haar dat van voren in een rechte bob is geknipt. Dit kapsel zien we zowel in de streetstyle als op de catwalks voor 2023. Fendi kwam met een natuurlijke en volumineuze variant van zo’n twee-in-één kapsel. Voorbeelden van strakke twee-in-één kapsels die doen denken aan het grafische werk van de legendarische Vidal Sassoon zagen we bij Lanvin en Annakiki.

Twee in één kapsel met lange lagen bij Fendi lente zomer 2023

3. Lang haar met lagen

De afgelopen seizoenen hebben we al verschillende lange haarsnitten met lagen gezien, denk hierbij aan de shag, de wolf cut (het wilde zusje van de shag), de butterfly cut (met lagen van de kaaklijn tot aan de haarpunten.

Dit seizoen blijven we die lagen zien. Volgens Rik Goedhart van Authent’hair is het vooral de butterfly cut die we in 2023 gaan dragen. Dus vooral veel lagen in lang haar maar dan pas vanaf de kaaklijn. En dan heb je natuurlijk ook weer de bob-to-long: dus bob van voren en lang haar van achteren.

4. Pony of niet?

Een pony is, wederom, een heel persoonlijke keuze. Het mag zeker maar het is minder een trend dan de afgelopen seizoen. De pony verwordt eerder tot een lange laag, een soort lange curtain bang die je gezicht omlijst.

5. Wet looks en sleek moods

Wet looks waren al de afgelopen seizoen al een enorme haartrend en ook in 2023 blijven we hem zien. Denk hierbij aan superstrakke kapsels waarbij het haar glad om je hoofd ligt met die ultra wet shine maar ook natuurlijke mermaid lokken.

Dit zijn de top 10 kapseltrends en haarkleurtrends voor 2023 – Foto Max Mara

6. Opsteekkapsels

Een andere mood die we in de streetstyle veel tegenkomen, zijn opsteekkapsels met gladde paardenstaarten, knotten, topknotten, vlechten. Deze kapsels zijn ofwel superstrak of strak met (weer) van die lange lagen of uitgegroeide curtain bangs rond je gezicht.

7. Corn rows en ongebruikelijke haaraccesoires

Een trend die enorm hot is, is corn rows. Het wemelde ervan op de runways voor lente zomer 2023 maar ook in de streetstyle komen we dit kapsel overal tegen. Voor een punk look kun je dit kapsel versieren met haarpiercings of simpelweg met veiligheidsspelden. Dit brengt ons meteen op een andere streetstyle trend: metalen kettingen in je haar, bijvoorbeeld rond het elastiekje van je paardenstaart maar dan wel zo dat er nog flink wat ketting overblijft om je paardenstaart zelf te gaan versterken met een metallic twist.

8. Zijscheiding versus middenscheiding

De afgelopen seizoenen hadden we te maken met de absolute triomf van de middenscheiding. Die gaan we nog steeds veel zien, vooral voor het bob kapsel, maar zijscheidingen gaan ook zeker weer terugkomen. Je kunt hierbij denken aan scheidingen waarbij de volle kant van het haar als een lok over het gezicht wordt gedragen, wellicht in combinatie met wet look lokken, maar ook aan zijscheidingen voor strakke opsteekkapsels of corn row hoofden.

9. Tiramisù blond

Als het op de blonde haarkleurtrends aankomt, dan springt de ‘tiramisù’ trend eruit. Eigenlijk is dit een moderne benaming voor trends die wel al kennen: root stretching (uitgroei) en balayage, waarbij het blond in dit geval een warme, crèmekleurige toonaard is (denk aan de crème van de tiramisù) en de roots je eigen haarkleur hebben of zelfs iets donkerder mogen zijn (cacaokleur zoals in het Italiaanse dessert).

Ook al is er dus duidelijk een terugkeer naar warmere haarkleuren, ook platinablonde hoofden blijven we zien. Met name op de catwalks voor lente zomer 2023 waren ze goed vertegenwoordigd.

10. Rood

Rode haarkleuren zijn hot. Foto Charlotte Mesman

Rood is dé haarkleurtrend voor 2023 en daarmee bedoelen we elke warmrode kleur. We stappen dus weer af van dat jaren ’80 blauwrood dat we een paar seizoenen geleden weer terug zagen komen, maar gaan voor warmrode haarkleuren zoals koper en kastanje met een rode of goudkleurige ondertoon. Overigens mag je hier voor een solide, effen rode haarkleur kiezen maar ook voor een geraffineerd samenspel van meerdere roodtinten naast elkaar.

