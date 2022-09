Deze kapsels met ontelbare haaraccessoires voor 2023 zijn hot

Kapsel met haarpiercings en veiligheidsspelden. Foto ADVERSUS

Herinner je je de eerste kapsels met hier en daar een haarpiercing van de afgelopen seizoenen nog? Die haartrend begint nu echt voet aan de grond te krijgen. Kapsels met ontelbare haaraccessoires zijn hot.

Kapsels met ontelbare haaraccessoires

Tijdens de Milan Fashion Week zagen we de meest fantastische kapsels langskomen. De haaraccessoires die je hiervoor nodig hebt, heb je vast al in huis. Ze zijn heel eenvoudig, zoals haarclips, of een zilverkleurige ketting, of – we noemden ze al – haarpiercings. Deze ringetjes die zich laten openen en zo gemakkelijk door je laten halen, zijn overal op internet te koop. En anders gebruik je toch gewoon veiligheidsspelden. En véél ook want kapsels met ontelbare haaraccessoires zijn hot.

Kapsel met haarpiercings. Foto Charlotte Mesman

Het favoriete kapsel onder de influencers tijdens de Milan Fashion Week voor zomer 2023 is: corn rows. We hebben hier zoveel meisjes mee zien rondlopen. Het is juist dit kapsel dat je heel mooi met haarpiercings kunt versieren want die pakken heel goed in vlechtjes. En in zo’n kapsel zijn ze ook nog eens heel goed zichtbaar.

Kapsels met ontelbare haarclips. Foto Charlotte Mesman

Maar je kunt ook met bijvoorbeeld jaren ’80 haarclips aan de slag. Sommige influencers zetten ze zo dicht op elkaar dat je een soort metalen mutsje krijgt. Je kunt er allerlei vormen aan geven. Laat je fantasie maar eens gaan.

Knot met metalen ketting. Foto Charlotte Mesman

En heb je nog de kettinkjes die we her en der in het haar van de influencers zagen bungelen. Bijvoorbeeld de knot met lange ketting. Ook dit is heel eenvoudig na te doen. Gewoon even een knot maken en de ketting met een paar speldjes erin vastzetten.

Overigens hoef je niet per se met metaalachtige materialen te werken. Top influencer Olivia Palermo, de queen of streetstyle, presenteerde zich bij Max Mara met vlechten in de voorste haarlokken waarin een donker lint was meegevlochten. De vlechten waren naar achteren gebracht en achter op haar hoofd vastgezet.

Om maar te zeggen: laat je fantasie gaan. Denk ‘out of the box’. Bekijk onze streetstyle foto’s voor jouw ultieme haar inspiratie.

Klik hier voor herenkapsels voor zomer 2023