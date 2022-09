Deze winter gaan we massaal aan het spijkergoed

Jong en oud, klassiek of hip. Spijkergoed is de grote trend voor winter 2022 2023. Van top tot teen in het denim blauw is cool.

Total denim looks bij Diesel. Foto Charlotte Mesman

Nooit zagen we zoveel spijkergoed in de street style mode als tijdens de Milan Fashion Week voor zomer 2023. Een beetje komt dat door de mega show van Diesel waar het publiek – modevakmensen maar nu ook eens de gewone stervelingen – zich massaal in denim presenteerden.

Daar zagen we de meest creatieve denim looks voorbijkomen. Spijkerbroeken die waren vermaakt tot spijkertops. De pijpen van spijkerbroeken die werden gebruikt als overtrek voor hoge laarzen, een trucje à la Elsa Hosk dat iedereen inmiddels kent. Lange spijkerjurken en spijkerjassen waren ook niet van de lucht.

Total denim looks

Maar het meest geliefd is de total denim look waarbij je meerdere denim items met elkaar combineert. Een lange spijkerrok met spijkjack en laarzen met spijkerovertrek. Of een spijkerbroek met een spijkertop. Hoe meer spijkergoed in je look hoe beter.

Twin dressing

Total denim looks bij Fendi. Foto Charlotte Mesman

Nog cooler is het als je je look ook even op die van je vriendin, vriendje of misschien zelfs wel je dochtertje of zoontje afstemt. Twin dressing is iets dat steeds meer voet aan de grond gaat krijgen. Doe je dat met denim looks dan heb je twee mode trends in één te pakken.

Je kunt je er vast wel iets bij voorstellen maar we willen toch even de street style foto die we bij Fendi maakten met je delen. Daar zagen we een jonge moeder in spijkerbroek met lange spijkerjas met haar zoontje in spijkerbroek met spijkerjack. Cool toch?

Dus heb je even tijd en zin om creatief aan de slag te gaan met je mode look, haal dan al je denim items uit de kast en leg creatieve combinaties. En als je dan toch bezig bent, doe dan gelijk hetzelfde voor je mannetje of kind. Ga samen op pad in spijkergoed, net zoals in de jaren ’90, toen Britney Spears en Justin Timberlake zich van top tot teen in denim presenteerden.

