Leren jassen en capuchons voor Saint Laurent voor zomer 2023

Saint Laurent vrouw zomer 2023. Photo courtesy of Saint Laurent

Op het eerste gezicht moesten we even wennen aan de nieuwe modecollectie van Saint Laurent voor zomer 2023. Zo hadden we ons een zomercollectie niet voorgesteld. Met leren jassen en capuchons. Toch begrijpen we het idee achter deze collectie wel.

Capuchons

Top met capuchon en kasjmieren broek. Photo courtesy of Saint Laurent

Die moet gezocht worden in de geschiedenis en cultuur van het Franse maison. En ook in de archieven. Daaruit heeft Anthony Vaccarello, creatief directeur van het brand, de vlinderdunne chiffon jurken met capuchon van weleer opgediept. Deze werden toentertijd door Yves Saint Laurent ontworpen, geïnspireerd als hij was door het gewaad dat Martha Graham in 1930 in haar choreografie Lamentation droeg, en dat haar van hoofd tot teen bedekte. In deze nieuwe collectie van Saint Laurent voor zomer 2023 komen die vlinterdunne jurken met capuchons, in vernieuwde versie, terug.

Leren jassen en jacks

Leren bomber jacket van SL. Photo courtesy of Saint Laurent

Een ander item dat onlosmakelijk met Yves Saint Laurent verbonden is, is de leren jas. En ook met dit thema is Vaccarello losgegaan. In de catwalkshow die – zoals het inmiddels traditie is – ’s avonds pal onder de verlichte Eiffeltoren werd gehouden, showden leren jacks en leren jassen met imposante schouders. Het zijn klassiekers met een vette knipoog naar de jaren ’80.

Contrasten

Contrasten op de catwalk van SL. Photo courtesy of Saint Laurent

Behalve leren jassen zien we ook wollen mantels voorbijkomen, wederom met sterke schouders. Deze power coats worden gedragen met vederlichte zijden jersey jurken en tops met veelal – we noemden het al – capuchons. Die capuchons komen we ook tegen in topjes die met kasjmieren broeken worden gedragen. Het is een element dat steeds weer wordt herhaald. De zware jassen vormen een interessant contrast met de lichte jurkjes.

Lange mantels met jaren ’80 schouders. Photo courtesy of Saint Laurent

De kleuren

Saint Laurent vrouw zomer 2023. Photo courtesy of Saint Laurent

De kleuren in deze collectie zijn gedekt – zwart, chocoladebruin, mosterd, dieppaars, mosterdgeel, brons -, wederom kleuren die dan wel niet heel zomers maar wel heel Saint Laurent zijn.

Opvallend is verder dat de hele collectie uit effen kleuren bestaat. Alleen de allerlaatste look laat onverwacht een wit balletje tegen een zwarte achtergrond zien.

De mode accessoires

Saint Laurent vrouw zomer 2023. Photo courtesy of Saint Laurent

De mode accessoires? Zwarte zonnebrillen met filmster allure, grote goudkleurige oorbellen, brede armbanden in het zwart en goudkleur, brede ceintuurs in de taille voor een supervrouwelijk silhouet, als contrast met de boxy vormen van de overjassen.

Bekijk de catwalkfoto’s van Saint Laurent voor zomer 2023 maar eens en laat je inspireren.

