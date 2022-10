De beste street style looks van de Paris Fashion Week

De Paris Fashion Week is in volle gang. Trendystyle is erbij. Hier een greep uit de beste street style looks bij Giambattista Valli.

Street style look bij Giambattista Valli. Foto Charlotte Mesman

Als je de street style looks bij een show echt wilt begrijpen, moet je weten hoe de modecollectie van het lopende seizoen van het showende modehuis eruit ziet. Want het publiek zal zich voor hun look – die dan tot de street style looks verworden – door die collectie laten inspireren.

Links: Tamu McPherson, midden: Anna Dello Russo. Street style looks bij Giambattista Valli. Foto Charlotte Mesman

De collectie voor winter 2022 2023 van Giambattista Valli laat zich gemakkelijk herkennen want er zitten een altijd sterke, steeds terugkerende thema’s in:

Street style look bij Giambattista Valli. Foto Charlotte Mesman

Lingeriejurken

Gekleurde panty’s van dekkend hoogglans materiaal

Zilverkleurige plateauschoenen met bandje om de enkel

Jurken die uit wolken van tulle zijn opgebouwd

Zwart-witte jurkjes

Korte jaren ’60 jurkjes

Pastels

Delicate luipaardprints

Lange jassen met overslag en goudkleurige knopen

Kuitlange romantische jurken

Pittige zwarte lieslaarzen

Street style look bij Giambattista Valli. Foto Charlotte Mesman

Al deze elementen kwamen we in de street style mode tijdens de Paris Fashion Week voor zomer 2023 tegen. Vooral de lieslaarzen en de gekleurde panty’s leken zeer in de smaak bij het modevolk te zijn gevallen. Ook de zwarte lingeriejurken deden het goed.

Lingerie jurk van Giambattista Valli. Foto Charlotte Mesman

Street style look bij Giambattista Valli. Foto Charlotte Mesman

Voor een meer draagbare looks zijn de lange jassen een uitkomst. Die worden vaak over korte jurkjes en met lieslaarzen gedragen.

Lange jas met gouden knopen van Giambattista Valli. Foto Charlotte Mesman

Bekijk de street style looks maar eens en laat je inspireren. Of geniet in ieder geval mee van het spektakel dat op vrijdag 30 september in Parijs met op de achtergrond de Arc de Triomphe te zien was.

