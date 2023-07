Haartrends zomer 2023: van gordijntjes pony tot light fringe

Haartrends zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

En jawel, dames, ik heb weer eens een pony laten knippen. Elke keer als mijn haar eindelijk terug op één lengte is, begint het te kriebelen. Ik begin kapselfoto’s met pony’s van internet te plukken en houd voor de spiegel mijn voorste haarlokken dubbelgeslagen voor mijn voorhoofd om te kijken hoe een pony zou staan. En als de haartrends voor zomer 2023 dan ook nog eens bevestigen dat de pony ‘hot’ is, dan gebeurt er wat er gebeuren moest: de schaar ging erin.

Ik zeg het altijd: het is een haat-liefde verhouding met de pony. Zodra je er eentje hebt, wil je hem weer laten uitgroeien. Maar het is ook een fantastisch haardetail om van hair look te veranderen zonder dat er al teveel haar vanaf hoeft.

Verder kan de pony ontzettend flatterend zijn. Zo’n randje haar kan je vorm van je voorhoofd verfraaien, een neus die ietwat aan de flinke kant is camoufleren en verder is het hét anti-aging camouflage tool als het om rimpels en kraaienpootjes gaat. Tot slot, last but not least, is de pony natuuurlijk ‘très charmante’. Denk maar eens aan Brigitte Bardot en Jane Birkin.

Van gordijntjes pony tot light fringe

Overigens is de ene pony de andere niet. Er zijn zoveel typen pony’s. Net zoals bij kapsels geldt dat ze op je smaak maar vooral ook op de vorm van je gezicht moeten worden afgestemd. En verder zijn ook pony’s aan haartrends onderhevig.

De afgelopen seizoenen hebben we vooral veel gordijntjes pony’s gezien. Deze pony is meestal wat langer en valt in het midden open. Aan de zijkanten van je gezicht versmelt deze pony meestal naadloos met de rest van je haar(lengte). De gordijntjes pony wordt wel gezien als de meest flatterende pony die er is en iedereen zou ‘m kunnen hebben.

Maar… er is een andere pony die in de haartrends voor zomer 2023 gespot wordt en die op dit punt met de gordijntjes pony kan wedijveren: de light fringe. Ook van deze pony wordt gezegd dat-ie heel flatterend is en dat iedereen ‘m kan hebben.

Hoe de light fringe eruitziet? Het is een dunne, bijna transparante pony die elke lengte kan hebben, van kort tot lang, maar die altijd nog je voorhoofd laat zien. Anders dan de pony’s van het afgelopen seizoen die, naast de curtain bangs, vooral ook lange en vrij volle pony’s lieten zien – bekijk onze kapselfoto’s maar eens – gaan we in dit geval dus eerder voor een paar piekjes die speels over je voorhoofd vallen. Vaak ook worden de ponyhaartjes ook nog eens uitgedund.

Het voordeel van een light pony is dat er maar héél weinig haar vanaf hoeft. Het is dus geen drastische verandering van je hair look maar wel net even een speels detail waar je blij van wordt. Zo’n light pony staat bovendien ook veel minder zwaar in je gezicht. Bijkomend voordeel is dat je er in de zomer – als het warm is en je sneller transpireert – minder last van hebt. Wat wil je nog meer?

