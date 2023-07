Dit zijn de hotste haarkleurtrends voor zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

De zomer is een aanslag op je haarkleur en op de gezondheid van je haar. Als je je haar mooi wilt houden, bescherm het dan goed tegen de zon met een hoed of pet en een geschikt product met UV-filter. Maar je je haarkleur een extra boost meegeven, dan is een kappersafspraak de goede weg. Maar wat moet je vragen? We geven je een aantal ideeën en haarkleurtrends voor zomer 2023 mee.

Lichtere haarpunten

Dit zijn de hotste haarkleurtrends voor zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

Eén van de meest geliefde haarkleurtrends voor zomer 2023, en eigenlijk voor de zomer in het algemeen, is een donkerdere aanzet en lichtere haarpunten. Alsof de zon al maanden met je haar heeft gespeeld! Vraag je kapper om een vloeiend kleurverloop maar vooral ook om een gloss behandeling want deze hair look vraagt om haar dat glanst als een spiegel!

Platinum blond

Dit zijn de hotste haarkleurtrends voor zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

Platinum blond blijft steeds maar weer opduiken in de haarkleurwereld en is ook voor zomer 2023 een huge trend. Voor zomer 2023 zien we niet alleen egale kleuren maar ook hoogblonde tinten met verschillende kleurnuances. Deze haarkleur is vooral geschikt voor een wat kortere haarlengte, want het is en blijft een aanslag op je haar. Ook hier is het weer heel mooi om je look af te werken met een high gloss finish.

Highlights

Dit zijn de hotste haarkleurtrends voor zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

De sunkissed hair look met highlights is een tijdloze zomertopper. Ga voor mooie warme tinten als honing en karamel. Laat meerdere kleurnuances naast elkaar zetten voor diepte en beweging in je haarkleur. Deze kleurtechniek is minder ingrijpend voor je haar dan een complete kleurbehandeling en ook behoorlijk ‘low maintenance’. Ook hier is het aan te raden om, als je nu toch in de kappersstoel zit, je haarsessie af te sluiten met een treatment.

Face framing

Dit zijn de hotste haarkleurtrends voor zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

Is je budget beperkt maar wil je toch een zomerse touch aan je haarkleur toevoegen, informeer dan bij je kapper naar face framing, dat is een paar lichtere haarlokken rond je gezicht. De techniek is hier meestal balayage, dat is highlights die met de hand worden gezet. Voor een natuurlijk effect kies je een nuance die het verlengde van je eigen haarkleur ligt maar net iets lichter is.

Wat je ook kiest, wees zuinig op je haarkleur en je haar. Spoel het na het zwemmen altijd goed uit en verwen het met vochtinbrengende en voedende maskers. Sla ook je conditioner nooit over.

Klik hier voor haarkleurtrends voor de heren op ADVERSUS