Pixie, bob kapsel, face framing? Dit zijn de hotste haartrends voor lente zomer 2023 – Photo Charlotte Mesman

Zin om de schaar in je haar te laten zetten? Laat je inspireren door de hair looks bij de modeshow van Stella McCartney voor lente zomer 2023. We zagen er waanzinnig coole kapsels voorbijkomen, allemaal volgens de allernieuwste haartrends natuurlijk. Laat je inspireren door de haarcoupes van de fashion modellen.

De pixie cut van Greta Hofer

Greta Hofer met pixie cut. Dit zijn de hotste haartrends voor lente zomer 2023 – Photo Charlotte Mesman

Veel pixie cuts komen dit jaar met een matje zodat je een heel modern effect krijgt. Maar vergeet ook de klassieke pixie cut niet. Clean, vrouwelijk, pittig en modern. Deze pixie is bovenop het hoofd wordt korter (maar niet al te kort) en komt met een korte rechte pony. De oren zijn bloot en vrij wat heel fris staat. De piekjes voor je oren kun je in een stoer puntje laten knippen. Ook de nek is clean en fris. Deze klassieker is top.

De krullen bob van Alix Bouthors

De krullen bob van Alix Bouthors. Dit zijn de hotste haartrends voor lente zomer 2023 – Photo Charlotte Mesman

Heb je krullen of slag in je haar ga dan voor een gelaagd bob kapsel à la Alix Bouthors. Dit kapsel houdt het midden tussen een bob en shag. De lengteverschillen lopen vrij vloeiend in elkaar over. In de nek is het haar langer en de oren zijn bedekt. De krullende pony maakt deze moderne hair look helemaal af.

De blunt bob van Elisa Nijman

De blunt bob van Elisa Nijman. Dit zijn de hotste haartrends voor lente zomer 2023 – Photo Charlotte Mesman

Heb je steil haar dan kan een blunt bob à la Elisa Nijman je heel mooi staan. Draag ‘m recht-toe-recht-aan met een scherpe middenscheiding en zonder pony. Het enige aandachtspunt is de haarlengte. Stem die op je gezicht af. Heb je een wat ronder gezicht, ga dan voor een langere bob. Een langere haarlengte is ook perfect om een niet al te strakke kaaklijn te camoufleren.

Face framing lokken à la Vilma Sjöberg

Face framing lokken à la Vilma Sjöberg. Dit zijn de hotste haartrends voor lente zomer 2023 – Photo Charlotte Mesman

Face framing is een enorme haartrend voor lente zomer 2023. Je kunt dit doen door de lokken rond je gezicht gelaagd te laten knippen maar je kunt ook een paar lokken recht laten afknippen zodat je een bruusk lengteverschil krijgt. Dit geeft enorm leuke effecten als je je haar opsteekt omdat die kortere lokken dan als een bob om je gezicht vallen. Ga je voor een vrij extreem kapsel waarbij een flinke hoeveelheid haar aan de voorkant korter is, dan krijg je het ‘jelly fish bangs’ idee maar daar moet je van houden.

Bekijk onze kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren.

