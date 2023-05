De wixie cut is hét korte kapsel voor zomer 2023 – Foto Charlotte Mesman

De pixie cut staat weer helemaal in de belangstelling. En natuurlijk krijgt dit klassieke kapsel anno 2023 een moderne twist mee. Op dit moment laten de hair stylisten zich inspireren door Twiggy, door de mod-beweging in de jaren ’60 maar ook door de pixie cut van Winona Ryder uit 1996. Daar gaat dan, zoals gezegd, een up-to-date sausje overheen. Het is een mix van invloeden en stijlen die de moderne pixie cut supercool maken. We durven we te zeggen dat het hét korte kapsel voor zomer 2023 is.

Wixie cut

Wixie cut staat voor winged pixie cut en daarmee is meteen een heleboel gezegd. Dit kapsel heeft vleugeltjes! Of beter gezegd: allemaal korte plukjes die het lekker wild maken en het heel veel beweging meegeven. Het hele kapsel mag flink gelaagd geknipt zijn maar je mag je ook beperken tot plukjes rond je oren en in je nek. Die laatste versie komt dan heel dicht in de buurt van de mixie cut (de pixie cut met mullet).

Boyish

De uitstraling van de wixie cut is stoer, stout, rebels, rock, een beetje boyish. Hoe je het precies laat knippen, hangt van je gezicht en je haartextuur af. Als je heel steil hebt, kun je ook voor een super sleeke versie gaan.

Celebs met wixie cuts

De actrice Emma Corrin wordt wel genoemd als schoolvoorbeeld van de wixie cut. Maar ook topmodel Grace Elizabeth liet de schaar in haar lange haar zetten en koos voor dit spannende korte kapsel. Om het nog maar niet te hebben over Iris Law, dochter van Jude Law, Zoë Kravitz. Wij spotten dit kapsel ook – zoals wel te verwachten was – in de streetstyle tijdens de Fashion Weeks. De extreme versie hieronder fotografeerden wij bij Gucci in Milaan.

Voor wie?

Dit kapsel is voor iedereen met lef en pit geschikt. Het fijne ervan is dat het niet zo ontzettend kort hoeft te zijn. Juist die langere plukjes in je nek (een hint naar een haarmatje maar dan net niet) en rond je oren geven het idee dat je toch nog heel wat haar op je hoofd hebt. Weet je niet of kort haar bij jou past, check het dan. Kom je van lang, dan is het een idee om eerst met een lob (long bob) te beginnen en dan stap voor stap steeds korter te gaan om een shock-effect te voorkomen. Tenzij… je daar juist naar op zoek bent :-)

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren.

