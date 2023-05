Een snelle up-to-date van je mode look? Investeer in een baseball cap. Het is hét mode accessoire van zomer 2023.

Baseball cap zomer trend 2023 – Foto Charlotte Mesman

Het is tijd (bijna) om je zomergarderobe tevoorschijn te halen, inclusief het perfecte accessoire: de baseball cap. Was de baseball cap – in goed Nederland: honkbalpet – vroeger alleen voor sportliefhebbers, nu maak je met deze pet een mode statement. Verruil je bucket hat (mag ook nog steeds hoor) maar eens voor een baseball cap want volgens de modetrends voor lente zomer 2023 is het hét mode accessoire van het moment.

Modetrends 2021. Modecollectie Celine lente zomer 2021. Photo: courtesy of Celine

Overigens is deze trend niet nieuw. De afgelopen jaren zagen we ‘m steeds vaker in het modebeeld opduiken. Al in de modecollectie van Celine voor zomer 2021 (!) stond dit mode accessoire centraal. De baseball cap van Celine is dan ook één van de grootste hebbedingen onder de influencers.

Baseball cap zomer trend 2023 – Foto Charlotte Mesman

Maar niet alleen op de catwalks en op de hoofden van de influencers komen we de honkbalpet tegen, ook in het straatbeeld duikt-ie steeds vaker op. Om het nog maar niet te hebben over celebs die ‘m voor een zogenaamd incognito look maar al te graag diep over hun ogen dragen in combinatie met een zwarte zonnebril. Got it?

Hoe draag je de baseball cap?

Je kunt de honkbalpet nagenoeg overal bij dragen. Bij een casual outfit voor een nonchalante en moeiteloze look of gecombineerd met een jurk of rok voor een onverwachte twist. De mogelijkheden zijn eindeloos!

Voor een casual look combineer een klassiek wit T-shirt en denim shorts met een felle, kleurrijke baseball cap. Niet alleen beschermt de pet je huid tegen de schadelijke straling van de zon, maar voegt ook een vrolijk kleuraccent aan je outfit toe. Als je je durft, experimenteer dan met een stoere dierenenprint of een pet in een felle neontint.

Voor een avondlook kun je een zwarte of witte baseball cap combineren met een wijdvallende maxi-jurk en opvallende oorbellen. Het contrast van de sportieve pet met de elegante jurk creëert een chique en onverwachte look.

Honkbalpet zomer trend 2023 – Foto Charlotte Mesman

En verder doet deze pet het natuurlijk fantastisch bij je fitness outfit, maar dat wist je al!

Hoe je de pet opzet, mag je zelf bepalen. Daar zijn geen regels voor. Je kunt hem naar voren, naar achteren of zelfs scheef dragen voor een speelse touch. En wees niet bang om fantasieën en texturen te mixen en matchen. Een leren pet gecombineerd met een bloemenjurk creëert een stoere maar vrouwelijke look, terwijl een denimpet gecombineerd met een jeansjack een coole double denim-effect creëert.

Honkbalpet zomer trend 2023 – Foto Charlotte Mesman

Qua materialen is de klassieke katoenen cap altijd een veilige keuze, maar voor een luxe look kun je ook experimenteren met een pet van suède of leer. Wil je een statement maken, ga dan voor een pet met pailletten of borduurwerk.

Kortom, voeg een baseball cap aan je outfit toe voor een up-to-date look. Het is het perfecte accessoire om elke zomerse outfit op te fleuren. Dus of je nu naar het strand gaat of naar een chic diner, vergeet niet je trouwe baseball cap mee te nemen!

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS