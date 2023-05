Lange jurken trends 2023. Prairie chic, coastal granny, cut-out

Lange jurken trends 2023. Photos courtesy of Saint Laurent, Fendi, Antonio Marras, Etro, Dior

Dol op lange jurken? Dan zit je goed. Dit seizoen gaan we ze (opnieuw) volop dragen. Lange jurken zijn een toptrend, een mix van elegantie, sensualiteit en romantiek. We gaan voor wit maar ook voor felle kleuren en inspirerende fantasieën. Of je nu een ommetje maakt of uitgenodigd bent voor een tuinfeest of beach party, de lange jurk is er perfect voor. Dit zijn de lange jurken trends 2023.

Lange jurken trends 2023. Prairie chic en coastal granny

Lange jurken trends 2023. Photos courtesy of Dior

De stijlen en moods lopen uiteen. Van stadse uitstraling tot landelijke feeling, de jurken voor zomer 2023 zijn in één woord waanzinnig.

Prairie chic

Deze landelijk-romantische jurkenstijl is ‘Het kleine huis op de prairie’ ten voeten uit. Denk aan hooggesloten jurken in luchtige materialen, met roesjes, pofmouwen en kanten details. Tandpastawit is de kleur maar ook theebeige, bleekroze en lieflijke bloemenfantasieën.

Coastal granny

De coastal grandmother stijl bloeide vorig jaar zomer al op. De inspiratie komt hier van de overbekende Nancy Meyers films met zonovergoten sfeertjes, knusse landhuizen en personages die van tuinieren, wandelen en koken houden. Grote voorbeelden zijn Diane Keaton in Something’s Gotta Give en Meryl Streep in It’s Complicated. Voor deze stijl kies je een lange doorknoopjurk in een effen kleur met niet al teveel details. Overhemdjurken, frisse streepjurken en linnen jurken horen ook in dit plaatje thuis.

Doorzichtige jurken

Lange jurken trends 2023. Photos courtesy of Etro

Houd je van een ultravrouwelijke look ga dan voor een doorzichtige jurk. We blijven ze in de mode zien. Overigens is dit niet de meest gemakkelijke look want niet altijd is het gemakkelijk om geschikte underwear te vinden.

Cut-out jurken

Lange jurken trends 2023. Photos courtesy of Saint Laurent

Durf je wel wat silhouet te tonen, waag je dan aan een figure hugging jurk met cut-out details. Deze jurken zijn oneindig chic en heel geschikt voor zwoele zomerparty’s. Het zijn blikvangers!

Meer dan slip-dress

Lange jurken trends 2023. Photos courtesy of Fendi

De slip-dress in zijn oorspronkelijke vorm – niet meer dan een veredelde onderjurk – blijft inspireren en groeit uit tot geweldig vrouwelijke satijnen jurken die we lang dragen. Deze zomer dragen we ze maxi – als je wilt tot op de grond – en in allerlei modellen: hooggesloten maar mouwloos, asymmetrisch, aangerimpeld, gedrapeerd.

Lange spijkerjurken

Een categorie apart zijn de lange spijkerjurken. Voor lente zomer 2023 vallen ze tot bijna op de grond. We komen ze tegen in allerlei stijlen met details als ritsen maar ook strikken en pofmouwen. Romantisch, pittig, stoer. Het mag allemaal.

Felle kleuren

Wit is een top(niet)kleur voor de lange jurken voor zomer 2023 (en dan hoef je nog niet eens te trouwen). Ook felle kleuren doen een duit in het zakje: oranje, zonniggeel, fuchsia, rood, groen.

Fantasieën

Lange jurken trends 2023. Photos courtesy of Antonio Marras

Met die abstracte patronen van vorig jaar zomer (groene of blauwe kringels tegen een lichte achtergrond, weet je nog) kom je nog steeds goed voor de dag maar zomer 2023 is ook: strepen en uitgesproken grote en sterke bloemenfantasieën.

Streetstyle inspiratie. Zo draag je je lange jurk

Ook de influencers kennen de kracht van een goed gekozen lange jurk. We hebben een paar ideeën voor een up-to-date look voor je:

Draag een wijde, lange maxi jurk met een stoer spijkerjack of een oversized leren jack en een paar pittige boots.

Draag een eenvoudige lange jurk in een felle kleur met statement bijous en sandaaltjes met hoge hakken voor een avondje uit.

Draag een lange jurk over een coltruitje als het weer te wensen overlaat

Combineer een doorknoopjurk met strepen met een rieten mandje en espadrilles voor een coastal granny look.

Klik hier voor fashion trends voor de heren op ADVERSUS