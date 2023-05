Dit zijn coole modekleuren om dit voorjaar mee te experimenteren

Modetrends lente 2023: kleur! – Foto Charlotte Mesman

Oranje, helblauw, olijfgroen, naturels. De modekleuren voor lente zomer 2023 laten een uitgebreid kleurenpalet zien. Je draagt ze ton sur ton volgens de modetrends van nu maar nog interessanter wordt het al je spannende combinaties gaat leggen. Die zijn dit voorjaar heel vernieuwend. We zochten een paar inspirerende streetstyle looks voor je uit om ideeën op te doen.

Color blocking

Modetrends lente 2023: kleur! – Foto Charlotte Mesman

Color blocking komt steeds weer in de mode terug. Je combineert in dit geval grote vlakken in een effen kleur met elkaar. Dat mogen best felle kleuren zijn, zoals oranje met hemelsblauw. Met dit soort combinaties stel je heel gemakkelijk stijlvolle en impactrijke statement looks samen.

Tip: ga je voor color blocking, houd je dan gedeisd als op de mode accessoires aankomt. Tassen en schoenen in leerkleur zijn een goede keuze. Je mag ze tegenwoordig ook weer op elkaar afstemmen.

Ton sur ton looks

Modetrends lente 2023: kleur! – Foto Charlotte Mesman

We zeiden het al: ton sur ton is (wederom) een huge modetrend. Je kleedt je van top tot teen in dezelfde kleur. Deze looks maak je verder af met neutrals zoals een stoer leren jack of een trench coat en schoenen in gedekte kleuren (of dezelfde kleur als je outfit).

Naturel tinten

Modetrends lente 2023: kleur! – Foto Charlotte Mesman

Neutrals, naturel tinten, gaan we dit seizoen ook volop dragen. De trench komt weer in zijn klassieke beige/kaki kleur. De witte blouse is een perfecte basis. Een crèmekleurige broek is altijd goed. Ook veel mode accessoires hebben een natuurlijke uitstraling. Ze komen in touw, raffia, riet. Al deze elementen mag je met elkaar combineren en dan opleuken met één enkel detail in kleur, zoals de oranje schoenen in de streetstyle look van influencer Tamara Kalinic.

Supercool olijfgroen

Modetrends lente 2023: kleur! – Foto Charlotte Mesman

Maar je mag je kleurcombinaties ook naar een hoger niveau tillen. Zo is het dit voorjaar heel geraffineerd om met olijfgroen te experimenteren. Influencer Emili Sindlev combineerde deze kleur met twee lichtblauwe tinten, met wit en honinggeel. Het resultaat is verrassend! Dit soort effecten kun je ook met andere kleuren verkrijgen. Denk maar eens aan verschillende geel tinten – mosterdgeel en vanillegeel bijvoorbeeld – met olijfgroen.

Als je het ons vraagt, is deze olijfgroene tint (of misschien is het net iets lichter dan olijfgroen en dan met een vleugje gras?) een van de meest coole modekleuren voor voorjaar 2023.

