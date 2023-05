Street style modetrends van de Paris Fashion Week

Inspiratie voor je mode look nodig? Op zoek naar nieuwe modetrends om je voorjaarslook te boosten? Bekijk deze street style looks.

Street style modetrends vrouw lente zomer 2023 – Foto: Charlotte Mesman

Maxi spijkerrokken, lange jurken en cargobroeken zijn grote modetrends voor lente zomer 2023 maar er is meer onder de zon. Bij de modeshow van Louis Vuitton tijdens de afgelopen Paris Fashion Week in maart zagen we interessante street style looks voorbijkomen die weer eens iets heel anders lieten zien. We lichten een paar flitsende street style modetrends uit.

Funky boots

Street style modetrends vrouw lente zomer 2023 – Foto: Charlotte Mesman

Deze zomer gaan we volop hoge laarzen dragen, iets we je eigenlijk eerder in het winterseizoen zou verwachten. Dus niet. En wat nog opvallender is dat we ze ook onder korte roklengtes en zelfs onder minirokken aantrekken. Verder mag je de vuistregel ‘Hoe korter je roklengte, hoe lager je hak’ letterlijk en figuurlijk aan je laars lappen. Pittige hoge laarzen met hak mogen onder mini!

Stoere leren jacks

Street style modetrends vrouw lente zomer 2023 – Foto: Charlotte Mesman

Heb je ergens nog een stoer leren jack hangen? Misschien wel een motorjack? Aantrekken. Het maakt (bijna) niet uit hoe je het combineert. Een stoer leren jack doet het net zo goed op als spijkerbroek als op een minirok (met stoere booties) maar ook over een geklede look. Gewoon doen!

Blote benen

Street style modetrends vrouw lente zomer 2023 – Foto: Charlotte Mesman

Als het even kan, stap dan de deur uit met blote benen. Blote benen blijven een ‘ultieme modetrend’. Compenseer verlies van lichaamswarmte door je core goed warm te houden. Het contrast tussen een warme jas of jack en blote benen is… cool!

Zilver en goud

Street style modetrends vrouw lente zomer 2023 – Foto: Charlotte Mesman

Eén van de grootste modetrends voor lente zomer 2023 is metallics. Zilver en goud zijn weer helemaal hot. Een zilveren minirok, een zilverkleurige broek, een goudkleurige jas, goudkleurige laarzen, zilveren sandaaltjes, of gewoon wat kleine details. We gaan het allemaal zien en dragen. Je mag de verschillende metallics zelfs mixen. Oh, en je draagt ze echt niet alleen ’s avonds of naar feestjes. Ook hier geldt weer: aantrekken wanneer je er zin in hebt, no matter what.

Bekijk de streetstyle looks maar eens en stap doen uit je comfort zone met een flitsende voorjaarslook.

