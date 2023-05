Cool! Laat je inspireren door de denim-on-denim mode trend – Foto Charlotte Mesman

De modecollecties voor lente zomer 2023 staan stijf van het spijkergoed. Het is moeilijk te bedenken wat er dit seizoen níet in denim te vinden is. Zo ongeveer alles komt in dit blauwe goedje. En dat ga je dan nog eens met elkaar combineren volgens de ultieme denim-on-denim mode trend.

De ultieme denim-on-denim mode trend

Cool! Laat je inspireren door de denim-on-denim mode trend – Op deze foto Heart Evangelista – Foto Charlotte Mesman

Het kan dit seizoen niet misgaan met je mode look. Nooit was het zo gemakkelijk om een up-to-date outfit bij elkaar te halen. Je hoeft maar een duik in je kast te nemen. Haal al je spijkergoed tevoorschijn en combineer het met elkaar. Voilà!

Denim all-over

Cool! Laat je inspireren door de denim-on-denim mode trend – Foto Charlotte Mesman

Voor een extra boost kun je investeren in must-have denim items voor lente zomer 2023. Toppers zijn spijkerbroek in cargo uitvoering – wijd met grote cargozakken – en de maxi spijkerrok. Geen zin om combinaties te leggen, dan is daar de spijkerjurk. Ook die komt dit seizoen in een maxi-lengte.

Maar daarmee hebben we het nog lang niet gehad. Spijkertopjes, spijkerblouses en -blousons, spijkerjacks, spijkerjassen, trench coats in denim, pumps in denim, sneakers in spijkerstof, bucket hats in denim. De fantasie van de modeontwerpers is, als het op spijkerstof aankomt, dit seizoen onuitputtelijk. Gisteren zag ik zelfs een spijkerjack met capuchon in hoodie-stof. Kan het cooler?

Vintage, patchwork en meer

Voeg aan dit alles ook de vintages look toe: scheuren, gaten maar ook verbleekte washes tot zelfs zandbeige (Diesel, Miu Miu) toe. Patchwork denim in verschillende blauwtinten is ook een ding en die trend wordt nog eens uitvergroot met vondsten als spijkerbroeken waarvan de pijpen in een verschillende jeansblauwe kleur komen of tweekleurige spijkerjacks. En dan is er nog spijkergoed met opgestikte denim bloemen. Over de top is het motto!

Verschillende stijlen

Cool! Laat je inspireren door de denim-on-denim mode trend – Op deze foto Olivia Palermo – Foto Charlotte Mesman

Ook de stijlen lopen enorm uiteen waardoor de denim-on-denim trend binnen bereik van iedereen en elke gelegenheid komt. Zo spotten we influencer Evangelista Heart in een superchic tailleur met power schouders waarin je zelfs een rode loper aan zou kunnen. Influencer Olivia Palermo vertoonde zich tijdens de Paris Fashion Week in een spijkerrok met blouson in een donkerblauwe wash met gouden knopen. Maar er zijn ook meer casual looks zoals de seventies spijkerbroek met romantische spijkerblouse met strik die je op onze streetstyle foto’s ziet.

Inspiratie genoeg? Dan nu terug naar jouw spijkergoed. Trek er tijd voor uit om vernieuwende combinaties te leggen. Zoals we al zeiden, het kan niet misgaan.

Klik hier voor modetrends voor de heren op ADVERSUS