Kapsels kort haar. Halen deze korte coupes jou over de streep?

Korte kapsels vrouw lente zomer 2023 – Foto Charlotte Mesman

Pittige korte kapsels kunnen je uiterlijk een enorme boost geven. Met een kort kapsel maak je een statement. Tegelijkertijd is het pure verwennerij voor je haar om er eens flink de schaar in te zetten. Je bent in één keer van al die gespleten haarpunten af en creëert volume omdat je haar minder zwaar is.

De korte kapsels voor 2023 zijn enorm veelzijdig. Er zijn zoveel mogelijkheden. Dit komt omdat we enorm met laagjes spelen. En verder komt de pony in alle lengtes en vormen. Wij lichten drie korte kapsels uit die wij tijdens de modeweken onder de fashion modellen spotten. Wie weet zit jouw nieuwe kapsel ertussen.

Ultravrouwelijke pixie cut

De pixie cut voor 2023 is vrouwelijk dan ooit. Dat komt omdat we met verschillende haarlengtes spelen. Zo zien we in de moderne pixie cut vaak wat langer haar in de nek. Ook bij de oren is het haar vaak langer. Deze details maken de pixie cut zachter en gemakkelijker in het dragen. Je hoeft niet met zo’n bloot nekje door het leven. Je kunt zo’n moderne pixie cut combineren met een wat langere pony. Al met al wordt de pixie cut dus wat softer. Dat maakt de stap om de schaar in je haar te zetten gemakkelijker!

Kort laagjeskapsel

Voor een supermoderne look ga je voor een kort kapsel met veel lengteverschillen waardoor de laagjes goed uitkomen. Juist omdat die laagjes voor veel beweging zorgen, is dit kapsel ook heel geschikt voor dun haar. De korte laagjes bovenop het hoofd zorgen voor een ondeugend opspringend kruintje. Finishing touch is de rafelige pony die dit kapsel een avant-gardistische touch meegeeft. Dit kapsel is voor waaghalzen. Wie durft?

Bloempotkapsel

Een ander kapsel voor echte lefkonten is het bloempotkapsel. Dit kapsel mag dan geen deel uitmaken van de haartrends voor 2023 maar het blijft opduiken. Er is altijd wel iemand die zich aan dit kapsel waagt, ook omdat je er een enorm statement meemaakt. Het is heel geschikt voor steil haar maar ook als je krullend haar hebt, kun je er interessante looks meer creëren. Ook hier kun je variëren met de lengte van je pony. Kies die lengte die bij jouw vorm gezicht past. Een vuistregel is: heb je een wat ronder gezicht, houd de pony dan wat korter. Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren.

