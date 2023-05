Boterzachte zalm met een pikant sausje – Foto Charlotte Mesman

Op de huid gebakken zalm is het lekkerst als de vis boterzacht is. Maar al te vaak krijg je dit gerecht droog of doordrenkt van olie geserveerd. Wil je een watertandend lekkere zalmmoot serveren dan moet je vis van optimale kwaliteit zijn. En dan is het een fluitje van een cent. Je delicatesse is in een handomdraai klaar.

Als wij even niet weten waar we onze vrienden op moeten onthalen, dan is zalm altijd één van onze eerste opties. Bij onze zalm serveren we altijd een ‘geheim’ sausje met een pikante twist. Het komt regelmatig voor dat vrienden zichzelf uitnodigen voor een ‘pittig zalmdineetje’ bij ons thuis. Heb dan maar eens het hart om te weigeren.

Onze tips. Nogmaals: het succes van dit gerecht staat en valt met de kwaliteit van de zalmfilet. Verzeker je ervan dat de vis vers is. Krijg je regelmatig onverwacht gasten dan is het een idee om een paar stukken diepvrieszalm in huis te halen. Haal de zalm een paar uur van tevoren uit het vriesvak zodat het op een natuurlijke manier kan ontdooien.

Wil je dit zalmgerecht iets bijzonders meegeven, ga dan voor taggiasche olijven (dit spreek je uit als ’tajiaske’). Deze olijven zijn wat duurder maar verrukkelijk van smaak.

In het ingrediëntenrijtje voor de dressing hebben we de hoeveelheden meerdere malen met q.b. (quanto basta, zoveel als je wilt) aangegeven, dit omdat de hoeveelheden van deze ingrediënten sterk afhankelijk zijn van jouw persoonlijke smaak en die van je gasten.

Ons recept

Ingrediënten voor 4 personen

Voor de zalm

4 stukken zalmfilet van 150 tot 200 gram per persoon

2 eetlepels extra vergine olijfolie

1 teentje knoflook

zout

Voor de dressing

50 ml extra vergine olijfolie

2 teentjes knoflook

gedroogde Spaanse pepertjes of verse chili pepers q.b.

het sap van een 1/2 citroensap

zout en peper

verse tomaatjes q.b.

zwarte olijven q.b.

Bereiding

Begin met de zalm. Verhit de olijfolie samen met het gehalveerde teentje knoflook in een koekenpan met antiaanbaklaag op een middelhoog vuur. Leg de zalm erin als de olie heet is. Breng op smaak met zout. Zodra je de vis in de pan hebt gedaan, draai je het vuur lager en doe je een deksel op de pan.

Draai de zalm na 2 à 3 minuten met een spatel voorzichtig om en doe de deksel er opnieuw op. Houd het vuur vrij laag want de zalm mag niet bakken, sissen of uitdrogen. De consistentie moet boterzacht blijven. Laat de vis nog ongeveer 5 minuten bakken. De zalm is klaar als het binnenste niet meer rauw is maar ook niet geheel doorkookt. De zalm moet smelten op je tong. Je moet er niet op hoeven kauwen.

Schenk in de tussentijd voor het sausje de olijfolie in een klein kommetje. Voeg de in kleine stukjes gehakte knoflook, de gesnipperde Spaanse pepertjes (of gesneden verse chilipepers), het citroensap en zout en peper toe.

Serveer de zalm met het sausje en met blokjes verse tomaat en zwarte olijven.

Dit recept is afkomstig uit ‘Koken in pyjama. De traditionele Italiaanse keuken. Een culinair dagboek’ door Charlotte Mesman