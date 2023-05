Schoenentrends lente zomer 2023 – Foto Charlotte Mesman

Zin om je sneakers of enkellaarsjes te verruilen voor een modieus schoentje volgens de schoenentrends voor lente zomer 2023? Er is keus te over! Van girlish ballerina’s tot stijlvolle loafers met hak. Dit zijn de grootste schoenentrends voor zomer 2023:

Ballerinaschoenen

Schoenentrends lente zomer 2023

Balletcore – think: leggings, balletpakjes, wikkelvestjes – is trending en daar horen ook balletschoenen bij, niet alleen in het leer maar ook in het satijn. Voor die echte ballerina look ga je voor bleekroze flatjes.

Platform schoenen en sandalen

Schoenentrends lente zomer 2023 – Foto Charlotte Mesman

Sinds de jaren ’70 zijn platformschoenen niet meer zo populair geweest. Vanaf 2019 zijn ze weer volop in beeld. Voor zomer 2023 komen we ze tegen onder sneakers, sandalen en laarzen.

Loafer schoenen met hoge hak

Cool en up-to-date is de loafer met middenhoge of hoge hak. Deze schoen heeft een hoog influencer gehalte en laat zich overal onder dragen. Een geslaagde combinatie: je maxi rok in denim plus loafers.

Schoenen en sandalen in spijkerstof

Ook zo geobsedeerd door al die denim in de modecollecties voor lente zomer 2023? Completeer je double of triple denim look met een paar schoenen in denim. Sandalen, pumps, booties. Je vindt het dit seizoen allemaal in spijkerstof. Ook deze schoenen doen het super onder je maxi spijkerrok.

Pumps

Als sinds een paar jaar dragen we weer volop pumps, van die übervrouwelijke schoenen met net-niet naaldhak waardoor ze een klassieke uitstraling hebben. Ze zijn er in alle mogelijke kleuren. Je draagt ze als opvallend kleuraccent bij een neutrale outfit of kiest ze in de kleur van je pantykousen en de rest van je outfit (ton sur ton).

Slingbacks en kitten heels

Schoenentrends lente zomer 2023 – Foto Charlotte Mesman

Een andere klassieker – onze favoriet! – is de slingback. Dit pittige schoentje met kittenheel (halfhoge hak) en hielbandje is het toppunt van charmantheid. Wel even goed pedicuren want gladde hieltjes zijn een vereiste.

Mary Janes

Mary Janes, van die gesloten schoenen met enkelbandjes in kostschoolmeisjesstijl, komen we dit seizoen ook in stoute versies tegen, met heel veel bandjes tot hoog op de kuit.

Haute couture sneakers

Sneakers mogen dan niet meer in de schijnwerpers staan als in het vorige decennium, ze horen er natuurlijk altijd nog bij. Deze zomer mag je showen met opvallende sneakers met spannende details. Let op: je (sport)sokken mogen weer zichtbaar zijn.

Espadrilles

Met de terugkeer van natuurlijke materialen als riet en touw (denk aan manden en tassen) maakt ook de espadrille een comeback. Deze zomer gaan we ze zelfs in platformversie zien.

Crocs met charms

Fugly shoes (dat is: f*cking ugly shoes) blijven een topper. Dé ugly shoe voor lente zomer 2023 is Crocs met charms, speldjes waar je zelf je eigen design mee kunt samenstellen. In Azië zijn ze booming!

Hoge laarzen en cowboy boots

Over knee laarzen street style lente zomer 2023 – Foto ADVERSUS

Voor liefhebbers van hoge laarzen en cowboy boots hebben we goed nieuws: ook deze zomer stappen we gelaarsd door het leven! Ze mogen zelfs onder shorts :-)

Kleur

Dit seizoen is het kleur bekennen met je schoenen. Rood, geel, oranje, wit, shocking roze voegen een zonnige twist aan je outfit toe. Neutrale kleuren als karamel, beige en ivoor zijn superchic.

