Trend alert. De contour bob is hét kapsel voor lente zomer 2023

Korte kapsels vrouw lente zomer 2023. De contour bob – Foto Charlotte Mesman

Misschien heb je al gehoord van de contour bob, en als je deze term niet kent, dan heb je deze haarstijl vast al wel gezien. Tijdens de Paris Fashion Week van afgelopen maart kwamen we dit vlotte korte kapsel overal tegen, vooral onder de modellen. De contour bob (ook wel contouring bob) is een kapsel dat iedereen goed staat. Het zou wel eens jouw nieuwe haarsnit voor lente zomer 2023 kunnen worden.

Wat is een contour bob?

De contour bob is momenteel één van de meest populaire kapsels, vooral onder mode insiders en modellen, om de influencers niet te vergeten. Maar ook celebs als Zendaya en Hailey Bieber hebben zich eraan gewaagd.

Kenmerkend voor dit bob kapsel is dat het de vorm van het gezicht accentueert en verfraait. Dat we ons gezicht door middel van kapsel kunnen ‘contouren’ is iets dat we tegenwoordig nog wel eens willen vergeten omdat de make-up met al zijn contourtechnieken de overhand heeft genomen. Maar laten we niet vergeten dat een goed gekozen haarsnit wonderen voor je gezicht kan doen!

De contouring bob valt op de kaaklijn. Dat heeft als voordeel dat het een niet al te strakke kaaklijn verdoezelt. Een ander kenmerk is dat dit kapsel zo geknipt is dat het haar aan weerszijden van het gezicht zich gemakkelijk achter de oren laat dragen. Hierdoor komen je jukbeenderen mooi uit (vandaar de term ‘contour of contouring bob’).

Afhankelijk van je gezichtsvorm en kaaklijn draag je het aan één of twee kanten achter je oren. Heb je een regelmatig gezicht dan is het mooi om je haar symmetrisch te dragen met een middenscheiding en je haar achter beide oren; wil je onregelmatigheden verdoezelen, draag je haar dan achter één oor en show je beste profiel! Het haar is verder vrij bot geknipt. Je kunt voor een A-lijn kiezen waarbij het haar van voren wat langer is dan van achteren.

De contouring bob is eigenlijk niet meer, maar zeker niet minder, dan een variant op het klassieke bobkapsel dat de afgelopen seizoenen een grote comeback heeft gemaakt onder de haartrends voor vrouwen. Het is geschikt voor alle leeftijden en heeft een heel verfijnde, stijlvolle uitstraling.

Je kunt deze bob stylen zoals je wilt. Het is heel mooi met volume of waves maar ook supersteil is dit kapsel geweldig chic. Dus kan je gezicht wel een boost gebruiken en heb je niet altijd zin om met make-up te contouren, denk dan eens aan de contour bob. Die is fris, pittig en cool. En helemaal in lijn met de gloednieuwe haartrends voor lente zomer 2023.

