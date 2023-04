Slecht geslapen of gefeest? Soms krijg je de rekening gepresteerd in de vorm van gezwollen ogen. Dit doe je ertegen.

Gezwollen ogen? Dit doe je ertegen

Nachtje wakker gelegen? Tranen met tuiten gehuild of tot in de kleine uurtjes van de nacht gefeest? Of misschien allergisch? Er zijn van die dagen waarop je met gezwollen ogen wakker wordt. Niets om van te schrikken. In de meeste gevallen gaan ze weg zoals ze gekomen zijn. Maar heb je er wel vaker last van, misschien gewoonweg omdat je er aanleg voor hebt, lees dan even verder. We hebben een aantal tips voor je hoe je gezwollen ogen kunt voorkomen en, als je ze eenmaal hebt, ze te bestrijden.

Tips om gezwollen ogen op een natuurlijke manier te voorkomen

1. Slaap voldoende: door een gebrek aan nachtrust kan zich vocht onder je ogen ophopen, waardoor wallen en donkere kringen ontstaan. Probeer minimaal 7 tot 8 uur per nacht te slapen.

2. Drink de hele dag veel water om je vochtpeil op niveau te houden: uitdroging kan paradoxaal genoeg vochtophoping veroorzaken en kan een van de oorzaken van gezwollen ogen zijn.

3. Verminder je zoutinname. Te veel zout eten kan leiden tot vochtophoping en maakt je vatbaar maken voor gezwollen ogen. Probeer je zoutinname te beperken en vermijd zoute snacks en voedsel met een hoog natriumgehalte (denk aan kant-en-klaar maaltijden, sauzen, soepen, vleeswaren, kaas).

4. Houd je aan een gezond dieet: een uitgebalanceerd dieet rijk aan fruit, groenten en eiwitten leveren je lichaam de benodigde voedingsstoffen om je huid, inclusief de tere huid onder je ogen, gezond te houden en wallen te verminderen.

5. Pak eventuele allergieën aan: allergieën kunnen wallen onder de ogen veroorzaken. Als je aan allergieën lijdt, probeer dan de situaties te vermijden die ze veroorzaken en raadpleeg eventueel een arts om te bekijken of medicijnen nodig zijn.

6. Bescherm je huid: houd altijd een zonnebril en een hoed bij de hand en gebruik ze ook echt als je de zon in gaat. Bescherm je ogen tegen UV-straling.

7. Gebruik een milde oogcrème om de huid rond de ogen goed gehydrateerd te houden.

Natuurlijke remedies voor gezwollen ogen en wallen onder de ogen

Er zijn ook verschillende natuurlijke remedies die gezwollen ogen en wallen onder de ogen kunnen verminderen. Hier zijn enkele ideeën:

1. Komkommerschijfjes: leg de koude komkommerschijfjes ongeveer 10 tot 15 minuten op je gesloten ogen. Komkommer heeft natuurlijke ontstekingsremmende eigenschappen en kan zwelling helpen verminderen.

2. Theezakjes: week twee theezakjes een paar minuten in warm water en laat ze vervolgens 10 tot 15 minuten in de koelkast afkoelen. Plaats een theezakje gedurende ongeveer 10 tot 15 minuten op elk gesloten oog. De cafeïne en antioxidanten in thee kunnen wallen doen slinken en de huid rond de ogen strakker maken.

3. Koude kompressen: leg een koud kompres, bijvoorbeeld een washandje gedrenkt in koud water, ongeveer 10 tot 15 minuten op gesloten ogen. De koude temperatuur kan helpen de bloedvaten te vernauwen en zwelling te verminderen.

4. Aloë vera: breng een kleine hoeveelheid aloë vera-gel onder je ogen aan en masseer de gel héél zachtjes in. Aloë vera heeft ontstekingsremmende eigenschappen en kan de huid rond de ogen kalmeren.

Oefeningen en massages om wallen rond de ogen te verminderen

1. Oogmassage: masseer (heel, heel) zachtjes met een vinger de zone rond je ogen. Een milde massage kan helpen de bloedsomloop te verbeteren en vochtophoping te verminderen.

2. Gezichtsyoga: sommige gezichtsyoga-oefeningen kunnen de bloedsomloop helpen verbeteren en wallen rond de ogen verminderen.

3. Oefen lichte druk uit op bepaalde punten rond de ogen om wallen te verminderen. Een drukpunt bevindt zich in de binnenhoek van het oog, vlakbij de neusbrug. Oefen een paar seconden lichte druk uit.

Vergeet niet dat het belangrijk is om voorzichtig te zijn bij het masseren of het uitoefenen van druk op de tere huid rond de ogen. Als je pijn of ongemak voelt, stop dan onmiddellijk met oefenen of masseren. Zorg er ook altijd voor dat je handen schoon zijn. Was ze met zeep voordat je de huid onder je ogen aanraakt.

Eetpatroon. Voedingsmiddelen en dranken die wallen onder je ogen kunnen tegengaan

1. Komkommers bevatten veel water en vitamine C en hebben natuurlijke ontstekingsremmende eigenschappen die zwelling kunnen tegengaan.

2. Watermeloen bevat veel water en kan je helpen gehydrateerd te blijven.

3. Groene thee bevat antioxidanten en cafeïne, die kunnen helpen de bloedsomloop te verbeteren en ontstekingen te verminderen.

4. Ananas bevat bromelaïne, een enzym dat werkt tegen vochtophoping.

5. Bessen zijn rijk aan antioxidanten die je huid kunnen helpen beschermen tegen schade door externe factoren en die ontstekingremmend kunnen werken.

6. Veel water drinken kan helpen om overtollig natrium en andere gifstoffen die vochtophoping kunnen veroorzaken weg te spoelen. Het is heel belangrijk dat je je vochtpeil op niveau houdt.

En tot slot nog wat algemene adviezen

1. Er zijn verschillende vrij verkrijgbare producten zoals crèmes, gels en serums die zijn ontwikkeld zijn om wallen rond de ogen te verminderen. Zoek naar producten die cafeïne, vitamine K of retinol bevatten die de bloedsomloop verbeteren en ontstekingen verminderen.

2. Let op je slaaphouding. Slapen met opgeheven hoofd kan vochtophoping in je gezicht voorkomen en helpen om wallen tegen te gaan. Je kunt het hoofdeinde van je bed iets hoger zetten of een extra kussen gebruiken om je hoofd hoger te houden.

3. Vermijd alcohol en tabak. Alcohol en tabak kunnen uitdroging en ontstekingen veroorzaken en kunnen vochtophoping in de hand werken. Het vermijden of beperken van deze stoffen kan wallen onder de ogen helpen verminderen en is ook goed voor een hele reeks andere redenen.

Sommige medische aandoeningen kunnen zwelling veroorzaken. Als je gezwollen ogen blijft houden of als deze gepaard gaan met andere symptomen, vooral als je er in het verleden nooit last van hebt gehad, ondanks veranderingen in je levensstijl en natuurlijke remedies, kun je het beste een arts raadplegen voor een juiste diagnose en een adequate behandeling.

