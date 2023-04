4x Korte dameskapsels met een super vrouwelijke uitstraling

Korte dameskapsels met een super vrouwelijke uitstraling. Foto Charlotte Mesman

Medium korte kapsels vrouw lente zomer 2023

In de haartrends voor lente zomer 2023 komen we alle haarlengtes tegen, ook halflange en korte kapsels. Juist halflange en korte kapsels! Er gebeurt van alles in de kortere haarlengtes. Laagjes, geen laagjes, volume maar ook gladde haarcoupes, pony’s in alle lengtes en vormen. Vandaag kozen we vier korte dameskapsels met een super vrouwelijke uitstraling voor je.

De lange pixie cut

Korte dameskapsels met een super vrouwelijke uitstraling – Foto Charlotte Mesman

Vind je een klassieke pixie cut net iets te kort, laat je gedachten dan eens gaan over deze lange pixie cut die ook wel mixie cut wordt genoemd. Mixie staat voor mullet pixie: een pixie cut met wat langer haar (matje!) in de nek. Verder zijn er in dit korte kapsel nu eens geen plukjes en laagjes te vinden maar lopen de weinige lengteverschillen gladjes in elkaar over.

Voor een extra vrouwelijk effect laat je het langere haar in je nek (de mullet!) niet al teveel uitdunnen. Houd ook het haar rond de oren langer voor een zachte uitstraling. Hetzelfde geldt voor de pony die in de klassieke pixie cut vaak korter en rafelig is maar in dit kapsel best tot net boven de wenkbrauwen mag vallen. Al met al heb je met deze lange en softe pixie cut nog heel wat haar op je hoofd!

De contour bob

Korte dameskapsels met een super vrouwelijke uitstraling – Foto Charlotte Mesman

Een ander kort kapsel dat je gelaatstrekken verzacht, is de contour bob. Anders dan de blunt bob heeft deze haarsnit zachte lijnen die je kaaklijn aaien. Deze bob draag je met een natuurlijk volume of een lichte wave. Verder wordt het haar in dit kapsel achter de oren gedragen – aan één kant of beide kanten – zodat de jukbeenderen (of tenminste één jukbeen) goed uitkomen.

In deze bob kom je kleine lengteverschillen tegen die zorgen voor volume en beweging. Hiermee verschilt de contour bob van de blunt bob die heel strak op één lengte is geknipt.

De slob

Korte kapsels vrouw lente zomer 2023 – Foto Charlotte Mesman

De long bob blijft een topper en volgens de haartrends voor lente en zomer 2023 draag je hem supersteil en chic. Daarom wordt deze haarstijl ook wel ‘slob’ genoemd, wat een samentrekking van sleek bob is. De slob is op dit moment weer enorm trending en is heel eenvoudig. Vraag je kapper om een lange bob zonder laagjes of face framing. Heb je dik haar dan kan het heel mooi zijn voor interne laagjes te gaan zodat je haar minder zwaar is.

De slob style je steil (dat had je al bedacht) maar vergeet niet om je haar goed te verzorgen zodat het glad en glanzend om je gezicht valt. Pluis en gespleten haarpunten doen het chique effect teniet.

De grafische bob

Korte kapsels vrouw lente zomer 2023 – Foto Charlotte Mesman

Een ander supervrouwelijk kapsel is een rechte bob met een strakke korte pony. Heb je steil haar dan krijg je een heel grafische look maar deze haarsnit kan ook heel cool zijn als je krullen of slag in je haar hebt. In dat geval laat je je haar in de pony zijn gang gaan en heb je dus een pony met beweging.

Voor die ultravrouwelijke touch draag je je haar achter je oren. Laat dus nu eens geen ‘bakkebaarden’ of laagjes rond je oren knippen maar gaan voor een strakke, cleane hair cut. Ook hier is het weer belangrijk dat je je haar goed verzorgt. Heb je steil haar strijk er dan met beide handen een shine product over. Heb je krul, kneed er dan een hydraterend product in om pluis tegen te gaan.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Wie weet zit er iets voor jou tussen!

