6x Tips hoe je eigen webshop te beginnen

Marga raakte na de geboorte van haar eerste kind zo in de ban van babykleertjes dat ze een online webshop voor kindermode wilde beginnen. Tineke heeft een boetiek en kwam op het idee om die online uit te breiden (en dat deed ze met groot succes). In de loop van de jaren kreeg we vele vragen binnen over een eigen webshop beginnen. Het is dan ook heel aantrekkelijk, vooral omdat je vanuit huis kunt werken. Maar er komt natuurlijk wel het nodige bij kijken. We zijn er even ingedoken en hebben aan aantal nuttige tips voor je.

Of je nu een mode webshop opstart of een ander type business, dit zijn een aantal dingen waar je mee te maken krijgt.

1. Wees je ervan bewust dat je een business in ware zin van het woord gaat opzetten. Dat eist tijd, toewijding en doorzettingsvermogen, geld (ook al kunnen de kosten vrij beperkt zijn) en de juiste software. Reken erop dat je fouten zult maken, maar al doende leer je en doe je ervaring op. Als je enthousiast bent en bereid bent om je voor je eigen webshop in te zetten, dan heb je een goede kans van slagen.

2. Ga voor een product of dienst waar je zelf enthousiast over bent en waar je vaardigheden in hebt of die aansluit bij jouw kwaliteiten. Hoe meer je met een niche te maken hebt, hoe gemakkelijker het zal zijn om eruit te springen. Ben jij helemaal weg van een bepaald soort kleding – zeg een romantische stijl – dan kan het handig zijn om je daarop te richten zodat je je onderscheidt, misschien wel uitblinkt! Tegelijkertijd is het belangrijk om te weten wie je doelgroep is. En dat moet er natuurlijk ook brood mee te verdienen zijn. Passie, doelgroep en winstgevendheid. Daar gaat het om.

3. Verdiep je in de regelgeving. Controleer of je verplicht bent om je in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Let ook op kwesties als een zakelijke bankrekening en belastingtechnische dingen. Informeer je goed zodat je weet waar je aan begint.

4. Kies jouw webwinkelsoftware uit het grote aanbod dat je online vindt, kies een merknaam en een domeinnaam (beter nog als die bij elkaar aansluiten en gemakkelijk te onthouden en spellen zijn), verdiep je in de betalingsmogelijkheden en -systemen. Je zult misschien niet kunnen wachten om te beginnen, maar deze aspecten vormen de basis voor je business. Zorg dat je met een solide basis van start gaat.

5. Denk vooruit en organiseer je logistiek goed als je met fysieke producten te maken hebt. Denk daarbij aan de opslag maar ook aan de verpakking en verzending. Wees je er ook van bewust dat je bestellingen binnen een redelijke termijn zult moeten versturen (en dat de bestellingen ook tijdens je vakantie zullen binnenkomen!).

6. Heb je eenmaal het nodige in kaart gebracht en een website met een mooi logo opgezet, zorg er dan voor dat de website duidelijk en gemakkelijk te navigeren is, dat je verkoopvoorwaarden goed te vinden en duidelijk zijn, dat je productomschrijvingen helder zijn en vooral ook dat je website goed vindbaar is (optimaliseer je website voor de zoekmachines). Je ziet het: er is werk aan de winkel!

Tot zover onze tips die zeker niet uitputtend zijn. Ons advies is verder: oriënteer je goed op internet en praat met mensen die je al zijn voorgegaan. Een eigen webshop beginnen is een uitdaging. Met een flinke dosis enthousiasme en goed verstand gaat het zeker lukken en zou het je wel eens heel veel voldoening kunnen geven.