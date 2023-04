Deze nieuwe broekentrends voor zomer 2023 komen onverwachts

Broekentrends voor zomer 2023. Spijkerbroek van Stella McCartney. Foto Charlotte Mesman

Al sinds jaren dragen we onze broeken oversized. In het begin was het even wennen maar nu weten we niet anders. Bijna iedereen is overstag. Er valt dan ook wel iets voor te zeggen. Wijde broeken zijn elegant en ook comfortabel. Voeg daar een hoge taille aan toe en je hebt een broek die ook in het middel mooi afkleedt. Maar er zitten veranderingen aan te komen!

De rechte broek met sigarettenpijpen

Broekentrends voor zomer 2023. Rechte broek sigarettenpijpen. Foto Charlotte Mesman

Zo zagen we bij een modemerk als Victoria Beckham rechte broeken met sigarettenpijpen voor een slank silhouet (precies waar Victoria van houdt!). Zulke broeken hebben we in tijden niet gezien. Het zijn klassiekers die heel mooi zijn met een sandaaltje met hoge hak maar ook met een paar mocassins.

Wel is er één maar aan verbonden: de pasvorm moet perfect zijn. De taille mag niet te strak zijn, de broek mag niet om de billen of dijen spannen en de lengte moet zijn afgestemd op de schoenen die je eronder draagt. Waar oversized zich gemakkelijk laat dragen, hebben we hier te maken met ‘tailoring’, maatwerk.

De broek met lage taille

Broekentrends voor zomer 2023. Broek met lage taille. Foto Charlotte Mesman

Vorig jaar zomer deed Donatella Versace al een poging om de lage taille weer te lanceren. Het merendeel van ons liep toen nog in (spijker)broeken met een hoge jaren ’80 taille. De broeken en rokken met lage taille van Versace braken niet echt door, maar toch hangt deze trend in de lucht. In de collectie van Stella McCartney bijvoorbeeld zien we volop broeken met een lage taille. Stella koos hiervoor, zo vertelde ze, omdat ze dat zelf lekker vindt zitten. Langzaam maar zeker gaan we dit soort broekjes ook weer in het straatbeeld zien.

De satijnen broek

Broekentrends voor zomer 2023. Satijnen broek. Foto Charlotte Mesman

Ben je inmiddels verknocht aan je wijde broek (wie niet?) dan is er een variant voor zomer 2023 die je misschien aanspreekt: de wijde broek in het satijn. Nog cooler zijn de oversized cargobroeken met cargozakken zoals we die bijvoorbeeld bij Fendi tegenkomen. De broeken komen in supermooie kleurtjes – bleekgroen, rozetinten – die nu eenmaal aan satijn eigen zijn.

Rechte spijkerbroeken met lage(re) taille

Broekentrends voor zomer 2023. Rechte broek met middenhoge taille. Foto Charlotte Mesman

Een andere trend die we je willen signaleren, is de terugkeer van rechtere spijkerbroek met een iets lagere taille. De ‘okselbroeken’ die we de afgelopen jaren droegen, zijn op hun retour.

Stoute broeken

Broekentrends voor zomer 2023. Spijkerbroek van Stella McCartney. Foto Charlotte Mesman

Tot slot zien we dat de mode ook wat stouter aan het worden is, zoals cut-out details op de heupen en de spijkerbroeken van Stella McCartney met wel heel opvallende designs :-)

