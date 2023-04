4 Korte kapsels voor lente 2023 om je door te laten inspireren

Korte kapsels voor lente 2023. Foto Charlotte Mesman

We weten niet wat het is maar korte kapsels blijven trekken. Ze zijn fascinerend. Elke keer als een model haar lange manen verwisselt voor een kort fris koppie met een moderne coupe, steekt de twijfel bij mij de kop op. Dan toch de schaar in mijn lange haar? Kennen jullie die kort-haar-kriebels ook? Dan gaan we je even ‘plagen’ met vier supercoole korte kapsels voor lente 2023.

Klassieke pixie cut

Klassieke pixie cut. Foto Charlotte Mesman

De klassieke pixie cut à la Mia Farrow in Rosemary’s Baby blijft zijn charme behouden. Deze haarcoupe zal nooit uit de mode gaan. Op deze kapselfoto zie je een superkorte versie met micro bangs (meer lezen over pony’s, klik hier). De laagjes bovenop het hoofd zijn zo kort dat het haar – hoe steil het ook is – speels opspringt. Voor een klassieke uitstraling houd je het haar in de nek en rond de oren kort en clean.

De pixie cut 2.0

Korte kapsels voor lente 2023. Foto Charlotte Mesman

Voor een moderne variant van de klassieke pixie cut ga je voor wat langere lagen, vooral in de nek. Het mag bijna een seventies matje zijn. Laat het ook maar een beetje uitdunnen zodat het stout opspringt. Ook rond de oren speel je met wat langere plukjes voor een up-to-date look. Ga verder voor een mat stylingsproduct en experimenteer met een zijlok(je).

Kort kapsel op één lengte

Korte kapsels voor lente 2023. Foto Charlotte Mesman

Een ander superklassiek hoofd dat we onder de modellen tegenkwamen, is een kort kapsel dat op één lengte is geknipt. In de nek is het haar lichtjes opgeknipt. Dit soort kapsels zijn veelzijdig. Je kunt het met een middenscheiding dragen maar kunt het ook ‘overflippen’ naar een kant.

Kort kapsel zonder laagjes

Korte kapsels voor lente 2023. Foto Charlotte Mesman

Je kunt ook kiezen voor een kort kapsel zonder al te grote lengteverschillen maar met wat langer haar in de nek. Hierdoor krijg je weer dat 2.0 gevoel (lees: modern). Ook dit kapsel kun je weer op verschillende manieren dragen. Volumineus of juist heel steil. Daarvoor hoef je alleen maar een fijne kam met wat light gel door je haar te halen.

Bekijk onze kapselfoto’s maar eens. We zijn benieuwd of bij jou de schaar erin gaat!

