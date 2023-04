7x Vlechtkapsels voor 2023. Van microvlechtjes tot macrovlecht. Foto’s Charlotte Mesman

Vlechtkapsels gaan nooit uit de mode. Vlechten geven je haar letterlijk en figuurlijk een twist mee. Er zijn ontzettend veel manieren om je haar te vlechten. Je kunt voor een romantisch vlechtkapsel gaan maar er ook een hippe look mee creëren. Bohémien, klassiek, gotisch, stijlvol, modern. We doen een greep uit de vlechtkapsels voor 2023 die we tijdens de Fashion Weeks spotten. Laat je inspireren.

#1 Twee vlechten in Chanel-stijl

Vlechten in Chanel-stijl. Foto Charlotte Mesman

Een klassiek vlechtkapsel kwamen wij bij Chanel (waar anders?) tegen: twee lange lage vlechten met een middenscheiding en zwarte strikken (op een witte blazer). Het haar was strak gevlochten, iets wat we tegenwoordig vaak zien, en de vlechten werden op de rug gedragen. Deze look is heel gemakkelijk na te doen. Een inkopper voor Chanel-fans!

#2 Cornrows

Cornrows. Foto Charlotte Mesman

Cornrows zijn de grote favoriet onder de jongeren. We zagen ze tijdens de Fashion Weeks zowel onder het modepubliek als op de catwalks. Dit vlechtkapsel is supercool voor zomerfestivals en strandvakanties. Je moet wel weten hoe je het doen moet. En anders laat je het doen!

#3 Superlange vlechten

Macrovlecht. Foto Charlotte Mesman

Al sinds een paar seizoenen is de macrovlecht in de mode. Voor deze vlecht heb je een haarstuk of een lange nepvlecht nodig die je in je eigen haar verwerkt. Ook deze look is heel gemakkelijk na te doen. Je kunt de vlecht op verschillende manieren dragen. We zagen ze bungelend tot ver over de knieën maar ook als een sjaal rond de nek gedrapeerd.

#4 Microvlechtjes (tendrils)

Microvlechtjes rond het gezicht. Foto Charlotte Mesman

Voor een bohémien look maak je twee microvlechtjes aan weerszijden van je gezicht. Dit is een klassieker maar altijd nog superleuk. En eenvoudig!

#5 Klassiek vlechtkapsel

Klassiek vlechtkapsel. Foto Charlotte Mesman

Voor een klassieke look maak je twee vlechten boven je oren die je vervolgens achter in je nek vastzet. Dit is een heel stijlvolle look die iedereen goed staat. Meer over dit vlechtkapsel.

#6 Korte vlechtjes

Twee korte vlechtjes. Foto Charlotte Mesman

Heb je kort haar experimenteer dan met twee korte vlechtjes. Juist omdat ze zo klein zijn, staat het heel erg grappig. Doen!

#7 De influencer vlecht

Tot slot signaleren we je nog de zogenaamde influencer vlecht. Dit is niet anders dan een heel nette en strakke paardenstaart hoog op je hoofd of halverwege je achterhoofd die je vervolgens heel netjes en strak vlecht (het mogen ook meerdere vlechten zijn) en met een elastiekje vastzet. Dit soort gladde kapsels waarbij elke haartje op z’n plaats ligt, zijn heel populair bij de influencers vanwege de superchique uitstraling.

