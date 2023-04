Roze haar? Roze make-up? Roze is trendy en anti-aging! Meer over deze haar en make-trend voor lente zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

Tijdens de Fashion Weeks van afgelopen februari en maart kwamen we in de streetstyle looks van het modepubliek opvallend veel roze tegen. Roze haar en roze make-up. Geen wonder! Want roze is een enorme boost voor je uiterlijk. Loop je nog steeds rond met een pipse wintersnoet ga dan aan de slag met roze. Het is een spannende haar en make-up trend voor lente zomer 2023. Roze is bovendien enorm anti-aging.

Roze make-up is anti-aging

De kleur roze associëren we met baby’s, kleine kinderen, jeugdigheid. Dat is logisch want kinderen hebben natuurlijk blozende wangetjes. Naarmate we ouder worden, wordt onze huid matter en droger en verliezen onze gezichttrekken volume. En hier komt roze make-up in beeld. Met een roze kleurtje geef je je gezicht een gezonde tint, een bonne mine, zoals de Fransen het zo mooi zeggen, en ook meer volume. Roze heeft een ‘plumping’ effect.

Roze blush (flush)

Roze blush is perfect om je wangen een jeugdige maar ook natuurlijke flush mee te geven. Zo’n flush die je krijgt als je gesport of flink in de buitenlucht gewandeld hebt. Of als je bloost! Breng de blush op de appels van je wangen aan om een vermoeide en fletse huid op te peppen. Je kunt ook een moisturizer of een foundation met een lichtroze ondertoon gebruiken.

Z-gen make-up trend: roze neusje

Maar je kunt ook verder gaan en de illusie van een zonnigroze gloed creëren. De zon kleurt immers niet alleen je wangen maar ook je neus, vooral je neus omdat die uitsteekt. Wil je een mooie zomerse look creëren, strijk dan je make-up kwast met roze blush ook lichtjes over je neus met een horizontale beweging, dus van de ene kant van je gezicht naar de andere.

Wil je nog een stap verder dan kun je ook de allerlaatste make-up trend onder de jongeren volgen en je alleen het dopje van je neus roze maken (zie onze foto’s). Dat is staat heel grappig en jong maar je moet er wel het type voor zijn.

Roze oogleden en lippen

Roze zien we voor lente zomer 2023 ook op de oogleden en mond terug. Felroze oogleden voegen een vrolijke noot aan je make-up look toe. Houd je van een natuurlijke look ga dan voor zachtroze. Ga je voor roze lippenstift doe er dan een gloss overheen. Je lippen lijken direct voller.

Roze haarkleuren

Roze is niet alleen een make-up trend voor lente zomer 2023 ook in de haarkleuren spelen we met pink. Van (uitwasbare) pastels die je over je eigen lichte of grijze haarkleur heen zet tot felroze kleuren. Supermooi was de combinatie met dieprode rozen die we in Parijs spotten.

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

