Ken jij deze huidverzorgingtips voor de vette huid?

Een vette huid en alles wat een vette huid met zich meebrengt (acne bijvoorbeeld) is een veel voorkomend probleem, maar gelukkig is er wel wat aan te doen. Met de juiste huidverzorging en een beetje extra aandacht voor je huid is het mogelijk om de problemen van een vette huid tegen te gaan, misschien wel te overwinnen.

Huidverzorgingtips voor de vette huid

We hebben een aantal skin care tips voor je. Misschien ken je ze al maar soms is het gewoon fijn om alles weer even goed voor ogen te hebben en om nieuwe inspiratie – en motivatie – op te doen. Op naar een gezonde en stralende huid!

Cleanser. Het is heel belangrijk om een vette huid goed schoon te houden. Dat weet iedereen, maar tegelijkertijd is dit ook een valkuil want juist als je een vette huid hebt, wil je op dit punt nog wel eens overdrijven. Doe dat niet want je huid zou hierop wel eens kunnen reageren door nog meer talg aan te maken. Gebruik een mild reinigingsproduct dat speciaal is samengesteld voor de vette huid. Reinig je huid ’s ochtends en’ s avonds om overtollig talg en onzuiverheden te verwijderen.

Toner. Een toner is een geweldig hulpmiddel om de pH-waarde van de huid in evenwicht te brengen en de talgproductie te verminderen. Zoek ook in dit geval naar een product dat speciaal is samengesteld voor de vette huid. Een goede toner verwijdert overtollige olie uit je poriën waardoor je minder snel puistjes krijgt.

Hydratatie. Ook een vette huid heeft vocht nodig. Kies een ​​lichte, olievrije formule die de poriën niet verstopt. Een vochtinbrengende crème die speciaal is samengesteld voor de acnegevoelige huid kan helpen. Kies liever een vochtinbrengende crème op waterbasis is in plaats van op olie.

Speciale producten. Informeer ook eens naar producten als BHA exfolianten. Deze zijn in olie oplosbaar en daarom heel geschikt voor de vette huid met puistjes en grove poriën.

Hoe meer je over je huid weet en hoe meer kennis je van huidverzorgingsproducten hebt, hoe beter de resultaten die je zult bereiken.

Een juiste levensstijl

Reinigen, een toner gebruiken, hydrateren. Al deze handelingen zijn belangrijk voor een gezonde en stralende gezichtshuid, maar je levensstijl, voeding en gewoonten zijn minstens net zo belangrijk, vooral als het gaat om het onder controle houden van een vette huid. Alles draagt op zijn manier een steentje bij.

Een slechte gewoonte is bijvoorbeeld: je huid vaak aanraken. Raak je huid niet steeds aan. Hiermee draag je bacteriën en onzuiverheden van je handen over naar je gezichtshuid. Zorg er ook voor dat je elke dag een zonnebrandcrème aanbrengt. Onbeschermde blootstelling aan de zon kan een overmatige talgproductie stimuleren. Probeer ook om zo min mogelijk te stressen. Stress kan je huid gevoeliger maken, acne veroorzaken en tal van andere problemen veroorzaken. Yoga of meditatie kunnen helpen om stress onder controle te houden. Regelmatig bewegen en lang slapen zijn echte wondermiddelen (en die kosten niets!).

Voedsel en vette huid

Ook gezond eten is belangrijk. Een ongezond dieet kan een vette huid bevorderen en acneproblemen veroorzaken. Bepaalde voedingsmiddelen kunnen tot ontstekingen in verschillende delen van het lichaam leiden en deze ontstekingen kunnen hun weerslag op je huid hebben. Je dieet kan ook je hormoonspiegels beïnvloeden en ook deze spelen op hun beurt een rol spelen bij acne en vette huidproblemen. Voedingsmiddelen met veel suiker bijvoorbeeld kunnen ervoor zorgen dat het insulinegehalte stijgt, waardoor andere hormonen die mogelijk op de huid inwerken, worden geactiveerd. Een dieet met een hoge glycemische index (te veel snoepen!) kan dan ook acne in de hand werken. Hoe je dan wel moet eten? Eigenlijk is het heel eenvoudig. Gezond. Wat gezond is voor je hele lichaam is ook gezond voor je huid.

Veel gemaakte fouten

Je kunt nog zo je best doen om je huid zo goed mogelijk te verzorgen, maar als je teveel en te agressief reinigt, verkeerde producten gebruikt, niet voldoende hydrateert of misschien wel een verkeerde diagnose van je huid hebt gesteld (is het wel een vette huid?) dan zouden je klachten wel eens kunnen verergeren. Toewijding is niet genoeg, je moet het goed doen.

Overmatige reiniging kan bijvoorbeeld de huid van zijn natuurlijke oliën ontdoen, waardoor deze ter compensatie nog meer olie gaat produceren. Het gebruik van de verkeerde producten, zoals zware crèmes of op olie gebaseerde vochtinbrengende crèmes, kan ook bijdragen aan de ophoping van talg. De huid niet hydrateren omdat zo min mogelijk op een vette huid wilt smeren, is een andere veel voorkomende fout. Vergeet niet dat zelfs een vette huid vocht nodig heeft om gezond te blijven. Ten slotte kan een verkeerde interpretatie van je huidtype ertoe leiden dat je verkeerde producten gebruikt en je de oorzaak van je huidproblemen verkeerd aanpakt. Het is belangrijk om te begrijpen wat voor een huidtype je hebt en om producten te kiezen die geschikt zijn voor je huid.

Het is onmogelijk om een ​​lijst met algemene tips te geven die goed zijn voor iedereen die last heeft van een vette huid. Ieder van ons heeft een andere huid, een andere levensstijl en andere leefomstandigheden. Het vinden van de juiste routine en producten gaat vaak met vallen en opstaan. Maar met een beetje geduld en veel doorzettingsvermogen, en misschien wel met de hulp van een dermatoloog, kun je zeker streven naar een mooie en gezonde huid. Met resultaat.

Klik hier voor skin care tips voor de heren op ADVERSUS