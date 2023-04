In en uit de mode. We zetten de populairste modetrends voor 2023 voor je op een rijtje. En ook wat we niet meer gaan dragen.

De modetrends voor zomer 2023: in en uit de mode. Foto Charlotte Mesman

Ken jij de modetrends voor zomer 2023? Weet jij wat in de mode is? En wat uit is? Wat dragen we dit seizoen en wat laten de fashionista’s even in de kast liggen? We zetten de trends – in en uit de mode – voor je op een rijtje.

In de mode. 10 Top mode trends voor zomer 2023

Lente zomer 2023 modetrends: lange spijkerrokken – Photo ADVERSUS

Spijkergoed. Topper: de lange spijkerrok.

Strepentruien en de sailor look.

Ton sur ton mode looks: van top tot teen in dezelfde kleur.

Doorzichtige materialen (en ondergoed in zicht).

Cargobroeken, maar ook cargorokken, cargojacks. Grote zakken op alles!

Trench coats: kuitlang en in klassieke kaki kleuren en beige tinten.

Rieten tassen en mandjes (ook als het nog lang geen zomer is en je niet naar het strand gaat).

(Nep)leer en dan vooral leer op leer.

Maxi-rokken. De mini is terug maar de maxi-rok is hot.

Flatjes. We gaan weer ballerina’s dragen.

Uit de mode of op z’n retour

Skinny pants. De broeken voor zomer 2023 zijn wijd, wijd, wijd!

Mini-bags en double-bags. Als het op tassen aankomt, doen we weer ‘normaal’.

Bandana’s.

Parels (tenzij je bij Chanel bent).

One shoulder topjes en jurken.

Slip dresses (maar satijnachtige materialen blijven we wél dragen).

Veertjes en franjes (maar wél pailletten).

Catsuits (maar wel tuinbroeken en overalls).

Joggingbroeken als daywear (nu: cargobroeken).

Hoodies (nu: crop tops en streeptruien).

Tennisrokjes (nu: cargorokjes en cargoshorts).

De modetrends voor zomer 2023: in en uit de mode. Links: het tennisrokje, rechts; cargoshorts. Photo courtesy of Miu Miu

Dit betekent natuurlijk niet dat je de items uit het tweede rijtje niet mag dragen. Juist wél, zouden wij zeggen. Want in de mode gaat het er vooral om dat je een eigen stijl ontwikkelt en niet zomaar achter alle trends aanholt. Zelf wil ik nog wel eens kledingstukken kopen en ze dan een paar seizoenen in de kast laten hangen om ze pas te dragen als iedereen ze alweer vergeten is :-)

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS