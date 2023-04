Deze trench coats gaan we voorjaar 2023 dragen. Doe inspiratie op!

Streetstyle mode 2023. Trench coats. Foto Charlotte Mesman

Trench coats zijn dit voorjaar weer enorm populair. Ook koningin Máxima waagde zich er tijdens de Design Week in Milaan aan. En wel eentje met gaten! De jas was van top tot teen geperforeerd en de gaten waren afgewerkt met goudkleurige ringen. Zo extreem als dit exemplaar zijn de trench coat voor voorjaar 2023 niet. Integendeel: we zien een terugkeer naar klassieke modellen en kleuren.

Kaki en beige kleuren

Streetstyle mode 2023. Trench coats. Foto Charlotte Mesman

Laten we met die kleuren beginnen. De afgelopen seizoenen kwamen we op de catwalks en in de modecollecties veel gekleurde trench coats tegen. Pastelkleuren waren populair maar ook felle kleuren als rood en blauw. Dit seizoen is er een terugkeer van traditionele tinten als kaki en beige of ook poederroze.

Kuitlengte

Streetstyle mode 2023. Poederroze trench. Foto Charlotte Mesman

De lengtes van de trench coats voor lente zomer 2023 lopen uiteen maar de favoriete lengte voor dit seizoen is: halverwege de kuit. Ook hier zien we dus weer die hang naar alles wat klassiek en ladylike is. De floor sweeping lengtes van de afgelopen jaren laten we een beetje achter ons. Korte trench coats zijn prima, maar zoals gezegd is de hipste lengte: kuitlang.

Modellen

Ook qua modellen doen we het rustig aan. Double breasted exemplaren met grote revers doen het goed maar we gaan ook trench coats met onzichtbare knopen dragen waardoor je bijna een soort duster-idee krijgt. Verder zien we details als epauletten, steekzakken, cargozakken en bijzondere revers.

Hoe draag je je trench coat?

1. Ton sur ton

Streetstyle mode 2023. Trench coats. Foto Charlotte Mesman

Koningin Máxima geeft hier het goede voorbeeld. Een trench coat over een ton sur ton outfit (in haar geval kobaltblauw) is enorm up-to-date. Je kunt de lijn nog verder doorvoeren en je trench coat – in een klassieke kleur – over een outfit in dezelfde kleurnuance dragen. Dat is het toppunt van chic-heid volgens de modetrends voor lente zomer 2023. Op z’n hoogst haal je er een accessoire in kleur bij zoals Tamara Kalinic die voor oranje pumps koos.

2. Over een spijkerbroek

Streetstyle mode 2023. Klassiek in trench met jeans en blouse. Foto Charlotte Mesman

Ook een trench coat over een spijkerbroek met daarop een blauwwitte gestreepte overhemdblouse is een favoriete combinatie. Je ziet het, dames, we gaan enorm op de klassieke toer dit seizoen! Let wel even op de proporties: de spijkerbroek en het overhemd moeten oversized zijn en de trench het liefst kuitlang. Verder je geijkte sneakers dit seizoen door mocassins.

3. Over een total black outfit

Streetstyle mode 2023. Trench coats. Foto Charlotte Mesman

Natuurlijk kan een trench coat over elk type outfit, wat je ook draagt, maar we signaleren je toch nog een look die wel heel stijlvol en en vogue is: de trench coat over een total black outfit. Kies vooral ook de accessoires in het zwart, zoals pittige zwarte enkellaarsjes en een zwarte zonnebril voor die VIP allure.

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

