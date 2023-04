De broekentrends voor lente zomer 2023 zijn: wijd!

Broekentrends lente zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

Zin in een nieuwe broek om de lente in te vieren? De broekentrends voor lente zomer 2023 komen je tegemoet. Eén van de toptrends is de wijde broek. Die gaan we dit seizoen heel creatief en stijlvol dragen.

Wijde broeken

Broekentrends lente zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

We zeiden het al, de broeken voor lente en zomer zijn wijd. De broeken vallen ook nog eens ruim over de schoenen. Een model dat we héél veel gaan zien, is de wijde cargobroek met grote zakken. Ben je petite, draag dan hakken of platformschoenen onder wijde broeken om je silhouet op te rekken. Op de broeken dragen we dit seizoen hemdjes, korte jasjes, korte bodywarmers of een lange trench coat. Blazers zijn nog steeds in zwang maar dit seizoen is er, zoals je ziet, meer onder de zon!

Kleur en kleurcombinaties

Broekentrends lente zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

Kleur blijft de modecollecties en ook de broekentrends domineren. Denk hierbij aan felle kleuren zoals rood, fuchsia, groen, mosterdgeel, maar ook aan klassieke tinten als kaki, wit, grijs, donkerblauw en zwart. Je kunt er verschillende looks mee creëren. De felle kleuren zijn goed voor een lenteachtige of zomerse feel good look. De meer ingetogen kleuren als wit en donkerblauw lenen zich fantastisch voor de nieuwe sailor look.

Let ook op de kleurcombinaties. Gingen we vorig jaar vooral voor broekpakken in kleur met bijhorende blazer in dezelfde kleur, dit jaar laten we onze fantasie weer gaan. Zo combineren we felle kleuren met naturel tinten, mosterdgeel met denim, fuchsia met rood en aardekleuren met een neon accent.

Verschillende materialen

Denim, katoen, lichte wol maar ook ribfluweel voor een seventies look. De broeken voor lente zomer komen in alle mogelijke materialen. Ribfluweel is supercool voor het voorjaar. Nu gelijk dragen!

Bicolor broeken

Broekentrends lente zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

Een type broek dat we dit seizoen veel gaan zien, is: bicolor. Dit geldt zowel voor ‘gewone’ broeken als voor denim. Soms komen de zijkanten in een andere kleur, soms ook zijn de beide pijpen verschillend gekleurd, soms is de bovenkant in een andere kleur dan de pijpen uitgevoerd. Let maar eens op: dit soort broeken gaan we zien én dragen.

Experimenteren

Broekentrends lente zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

Tot slot nog een tip: draag je wijde broek ook eens in je hoge laarzen. Ze moeten dan natuurlijk wel een brede schacht hebben. Het zorgt weer eens voor een heel andere look.

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

