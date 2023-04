Dit zijn de nieuwste trouwjurkentrends voor 2023 en 2024

Benieuwd naar de allernieuwste bruidsjurkentrends? De Milan Bridal Week licht alvast een tipje op van de sluier (om in thema te blijven) voor 2024. Maar waarom zou je daar niet op vooruitlopen? Dit zijn de trouwjurkentrends voor 2024 die we van de Bridal Week in Milaan meekregen.

Overdressed

Dit zijn de nieuwste trouwjurkentrends voor 2023 en 2024. Photo courtesy of Amelia Casablanca @Sì Sposaitalia Collezioni Milan Bridal Week

Het persbericht van de Bridal Week in Milaan begint met een citaat van Tom Ford: ‘Ik weet dat het veel is, maar is het genoeg?’ Hiermee is de toon gezet. Overdressed is het sleutelwoord voor de trouwjurkentrends voor 2024. Maar wij durven gerust te zeggen dat dit ook voor 2023 geldt. Als je het op de dag van het jawoord niet voor overdressed gaat, wanneer dan wel? Op deze bijzondere dag kun je je het permitteren om nu eens echt alles uit de kast te halen en het er dik bovenop te leggen. Ga voor een spectaculaire, extreme misschien wel excentrieke look. Denk aan een jurk met enorme pofmouwen (een top trend!), ga voor een dramatische sleep of sluier, een stola waar geen eind aan komt, speel met ongewone volumes. Je jurk mag ronduit theatraal zijn! En… wit is niet meer per se een must!

Korset

Misschien weet je al dat het korset in de modetrends van de afgelopen seizoenen een enorme comeback heeft gemaakt. Datzelfde korset komt nu ook in de bruidsmode trends weer terug. Het is een beetje Keizerin Sissi uit de film ‘Corsage’ met Marie Kreutzer maar ook een beetje Caterina de Medici die het korset aan het Franse hof populair maakte. De nieuwe versie is romantic pop met daaronder een volumineuze rok.

Poetical sexy

Dit zijn de nieuwste trouwjurkentrends voor 2023 en 2024. Photo courtesy of Spain Fashion @Sì Sposaitalia Collezioni Milan Bridal Week

‘Poëtisch maar ook een beetje stout’ is een andere trend die we in de bruidsjurken mode tegenkomen. Denk hierbij aan jurken met een diep uitgesneden decolleté of hoge split zoals we die tegenwoordig in de modetrends tegenkomen. Denk ook aan spannende doorzichtige materialen en underwear als outerwear. Op je trouwdag wil je schitteren, stralen en mag je je best een beetje verleidelijk voelen!

Cottage core

In de cottage core trouwjurkentrend waait de wind uit een heel andere hoek. Fris en clean zijn hier de sleutelwoorden, met een knipoog naar de natuur. In deze trend draait het om vederlicht kant en satijn, en om jurken in cottage core/coastal granny stijl (een landelijke romantische trend die we ook in de modetrends tegenkomen), misschien niet in optisch wit maar in naturel tinten. En verder ga je hier voor veldbloemen in je haar en misschien trouw je wel op blote voeten in boterzacht gras of op het strand.

Tweede bruidsjurk

Een andere trend die weer de kop opsteekt, is de tweede bruidsjurk, en dit is een vette knipoog naar de traditie. Voor de plechtigheid of het officiële moment is er de ‘klassieke’ trouwjurk (in de trends waar we je net over vertelden) maar voor het feest verkleed je je in een cocktailjurk of een avondjurk of – als je later op de dag op huwelijksreis gaat – in een mooie reisoutfit. Het moment waarop je je verkleedt, mag je zelf kiezen. Of je dat nu voor of na het aansnijden van de taart doet, maakt niet uit :-)

Guest styling

Een andere trend die mogelijk geïnspireerd is door de overbekende bruiloft van Kourtney Kardashian in Italië is: guest styling. Niet alleen Kourtney en de bruidgom maar zo ongeveer de hele Kardashian-kriek was door Dolce & Gabbana gekleed. Guest styling is een trend die steeds meer voet aan de grond gaat krijgen. Niet alleen de bruid maar de groep als geheel staat centraal. Je kunt hier denken aan een dress code. Zo zien we steeds meer bruiloften waar iedereen gevraagd wordt om in het wit (!) gekleed te komen. Maar er zijn zelfs bruidsparen die de moeder van de bruid en soms zelfs de (belangrijkste) genodigden in de kleren laten steken :-)

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS