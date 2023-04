Heb jij al festival vibes? Laat je inspireren door de Coachella trends

Streetstyle look tijdens de Paris Fashion Week. Festival vibes en Coachella trends. Foto Charlotte Mesman

Het Coachella Festival geeft de aftrap van een nieuw festival seizoen. Verheug jij je er al op? Hangen jouw festival looks al klaar? Want laten we eerlijk zijn, de voorpret en het bij elkaar halen van stoere outfits is (bijna) net zo leuk als de festivals zelf. We hebben streetstyle mode inspiratie en Coachella trends voor je. Ben je er klaar voor?

Kies je (eigen) stijl

Streetstyle look tijdens de Paris Fashion Week. Festival vibes en Coachella trends.

Als het op festival trends aankomt, dan kun je het beste in stijlen denken. Populaire stijlen die we op het Coachella Festival tegenkomen, zijn de seventies, bohémien, grunge, cowboy en retro. Als je eenmaal voor een bepaalde stijl hebt gekozen, wordt het opeens vele malen gemakkelijker om je outfit(s) bij elkaar te halen. Helemaal als je daarbij trouw blijft aan je eigen stijl. Voor de festivals ga je die maximaal accentueren. Festivals zijn een top gelegenheid om met je look uitdrukking te geven aan jouw persoonlijkheid.

Festival trends

Hoe uniek en persoonlijk iedereen zich bij de festivals ook uitdost, er zijn natuurlijk altijd wel grote lijnen in te ontdekken.

Streetstyle look tijdens de Paris Fashion Week. Festival vibes en Coachella trends. Op deze foto: Mary Charteris.

Zo is spijkergoed dit jaar meer dan ooit een hit. Dat zal niemand verbazen want op de catwalks en in de streetstyle voor lente zomer 2023 wemelt het van de denim. Hot items zijn: lange spijkerrokken, maar ook spijkerjurken, lang of kort, en natuurlijk spijkershorts. Over de combinaties hoef je niet lang na te denken want double denim is een toptrend. Experimenteer ook eens met patchwork.

Een andere trend zijn lange jurken. Denk hierbij aan lange uitwaaierende jurken maar ook slip dresses. Verder doen jurken met stroken en roesjes die zwoel wuiven in de wind het supergoed.

Streetstyle look tijdens de Paris Fashion Week. Festival vibes en Coachella trends.

En dan zijn er natuurlijk ook de mini-jurkjes. Die kun je op allerlei manieren dragen, afhankelijk van de accessoires die je erbij haalt. Als het even kan draag je mini-jurken (maar ook shorts) met blote benen, want ‘skin showen’ is een andere top trend.

Streetstyle look tijdens de Milan Fashion Week. Festival vibes en Coachella trends.

Hiermee komen we aan de crop tops en cut out tops (maar ook jurken). Andere populaire tops zijn (natuurlijk) jaren ’70 breisels. Ze zijn volop te vinden in de modecollecties voor lente zomer 2023. Over je top draag je een leren jack, een spijkerjack, een gilet of misschien wel suède jack met franjes.

Wil je letterlijk schitteren, ga dan in je look volop voor metallics en pailletten volgens de nieuwste modetrends.

Must-have accessoires

De cowboyhoed is het nieuwe it-accessoire. Durf jij hem (zo) te dragen?

Natuurlijk draait het in festival looks vooral ook om mode accessoires. Eén van de must-haves is de cowboy hoed, al dan niet in combinatie met cowboy boots. Heb je deze accessoires in huis dan ben je al een heel eind. Maar ook andersoortige laarzen zijn prima. En verder is het een kwestie van véél sieraden (lange kettingen, earcuffs, schelpenbandjes, enkelbandjes, kralenarmbanden) en een coole zonnebril. Tot slot ga je voor een handsfree tas – natuurlijke materialen als riet en stro zijn populair – met een veilige sluiting :-) En vergeet vooral niet om je haar te vlechten (en misschien wel te kleuren!).

