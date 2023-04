Huidverzorging voor vrouwen boven de 50: tips en informatie

Naarmate we ouder worden, ondergaat onze huid vele veranderingen die ons uiterlijk en de gezondheid van onze huid kunnen beïnvloeden. Vooral na je vijftigste is het belangrijk om je huid goed te verzorgen. Huidveroudering mag dan een natuurlijk proces zijn, je hebt er wel enige invloed op. Het is daarom de moeite waard om te investeren in een beauty routine die rekening houdt met de behoeften van een rijpere huid. In dit artikel gaan we dieper in op huidveroudering en proberen we je een aantal handige beauty tips te geven om je huid zo ​​gezond en strak mogelijk te houden, ook na je vijftigste.

Wat verandert er in de huid na je vijftigste?

Gedurende ons hele leven ondergaat onze huid continue veranderingen als gevolg van verschillende oorzaken, waaronder erfelijkheid, blootstelling aan schadelijke externe factoren en tot slot – misschien wel het belangrijkste – de hormoonhuishouding. Na je vijftigste versnelt het natuurlijke verouderingsproces en daar heeft onze huid van te lijden.

De vermindering van de productie van collageen en elastine, verantwoordelijk voor het behoud van de stevigheid en elasticiteit van de huid, verslapt de huid en rimpels worden zichtbaarder. Bovendien wordt de huid dunner en dit resulteert in een grotere gevoeligheid. De huid wordt ook droger wat nog verergert doordat de talgklieren minder talg gaan produceren. Tot slot wordt de celvernieuwing langzamer en dit verhoogt het risico op huidvlekken of hyperpigmentatie.

Huidverzorgingstips voor vrouwen boven de 50

Maar laat je niet ontmoedigen want er is heel wat dat je kunt doen om een verouderende huid zo lang mogelijk mooi te houden. Leeftijdsgerelateerde veranderingen mogen dan onomkeerbaar zijn, maar je kunt het proces wel vertragen met de juiste huidverzorging.

Reinigen

Reinig je huid regelmatig met een zachte, hydraterende cleanser die onzuiverheden verwijdert zonder je huid uit te drogen. Reinigingsmiddelen op basis van crème of olie zijn ideaal voor de rijpere huid, omdat ze helpen vocht vast te houden en de belangrijke natuurlijke beschermende barrière van de huid te behouden.

Exfoliëren

Verwijder dode huidcellen door regelmatig (met een mild product) te scrubben. Niet alleen oogt je huid frisser maar je stimuleert hiermee ook de celvernieuwing waardoor je huid er stralender en egaler gaat uitzien. Pas wel op dat je het niet overdrijft. Een goed alternatief voor mechanisch exfoliëren (scrubben met zo’n crème met fijne korreltjes) is chemische exfoliëren. Probeer een delicate chemische exfoliant. Laat je zo nodig adviseren door een schoonheidsspecialiste, in de apotheek of door een dermatoloog.

Hydrateren en voeden

Een rijpere huid heeft extra aandacht nodig als het gaat om hydratatie en voeding gaat. Je kunt daarom het beste een vochtinbrengende crème met voedende ingrediënten gebruiken. Het doel is om de vochtinbreng te verbeteren, de huidbarrière te versterken en rimpels en fijne lijntjes te verminderen. Breng je moisturizer ’s ochtends en ’s avonds. Je kunt je beautyroutine verder uitbreiden met huidserums die antioxidanten bevatten, zoals vitamine C en E, die helpen bij het bestrijden van vrije radicalen en milieuschade. Bovendien kan een retinolserum helpen de collageenproductie te stimuleren en rimpels en ouderdomsvlekken te verminderen.

Beschermen

Blootstelling aan de zon zonder adequate bescherming is één van de hoofdoorzaken van vroegtijdige veroudering van de huid, maar het is ook de oorzaak van nog ernstigere problemen (lees huidkanker). Vergeet niet om altijd een zonnebrandcrème met een SPF van minimaal 30 te dragen, zelfs op bewolkte dagen. Zonnebrandmiddelen die antioxidanten bevatten zijn erg handig omdat ze ook bescherming bieden tegen omgevingsfactoren (denk aan luchtvervuiling).

Dieet en levensstijl

Een uitgebalanceerd dieet, regelmatige lichaamsbeweging en voldoende slaap vormen de basis van een gezonde huid. Zorg dat je voldoende voedzame voedingsmiddelen binnenkrijgt, zoals fruit, groenten en gezonde vetten. Pas je dieet aan je je huid zodat die alle benodigde voedingstoffen aangereikt krijgt. Verminder stress, niet alleen door te proberen jezelf niet teveel te belasten, maar door er actief tegen te vechten. Meditatie, yoga of diepe ademhalingsoefeningen kunnen helpen de cortisolspiegel te verlagen die bij stress vaak stijgt. En verhoogd cortisolniveau heeft een negatieve invloed op ons uiterlijk en de gezondheid van onze huid.

Niemand ontkomt aan het natuurlijke verouderingsproces maar we hoeven ons daar niet zomaar zonder meer bij neer te leggen want er is een heleboel dat je kunt doen om je huid gezond en mooi te houden. Als je weet welke veranderingen je huid in de loop der tijd ondergaat, kun je daarop inspelen. Laat het er dus niet bij zitten maar pas je beauty routine aan.