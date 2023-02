Mocassins zijn een huge schoenentrend voor voorjaar 2023

Mocassins zijn een grote schoenentrend voor voorjaar 2023. Streetstyle bij Tod’s. Foto Charlotte Mesman

Al sinds een paar seizoenen zijn mocassins terug in het modebeeld en vooral ook in de streetstyle. Misschien heb je al een paar staan. Blijf ze dan vooral dragen. Want mocassin zijn een huge schoenentrend voor voorjaar 2023! We zijn er nog lang niet klaar mee.

Mocassins zijn een grote schoenentrend voor voorjaar 2023. Streetstyle bij Prada. Foto Charlotte Mesman

Er zijn steeds meer modellen en ook de manier waarop we ze dragen, is volop in ontwikkeling. Want met alleen mocassins ben je er nog niet. Tegenwoordig moet je daar wel de juiste kousen of sokken in dragen.

Mocassins met witte sokken

Mocassins zijn een grote schoenentrend voor voorjaar 2023. Foto Charlotte Mesman

Een absolute trend is mocassins met witte sokken. De influencers, zoals de Italiaanse Gilda Ambrosio, zweren erbij (op dit moment althans). Een leuke variant op het thema is mocassins met sportsokken. Yep! Trek ze lekker op tot halverwege de kuit. Een merknaam mag en een paar strepen doen het ook altijd goed.

Mocassins met witte sokken draag je onder minirokken (met een flink stuk bloot been) maar net zo goed onder een mooie spijkerbroek. De sokken worden dan pas zichtbaar als je gaat zitten.

Chunky mocassins

Mocassins zijn een grote schoenentrend voor voorjaar 2023. Streetstyle bij Prada. Foto Charlotte Mesman

De meest geliefde mocassins zijn nog altijd die van Prada of dupes daarvan. Chunky, lomp, stoer en daardoor flatterend want je enkels en kuiten lijken er kleiner door.

Bicolor

Een mocassin die we in het modebeeld voor voorjaar 2023 zien opduiken, is die in het zwart-met-wit. Superkak en o zo trendy. Ook die draag je weer met witte sokken.

In soepel leer met dunne zolen

Mocassins zijn een grote schoenentrend voor voorjaar 2023. Streetstyle bij Tod’s. Foto Charlotte Mesman

Houd je van een ultraklassieke look experimenteer dan eens met van die zachtlerren mocassins met wat dunnere zolen. Je sluipt ermee door het leven als op pantoffeltjes al zijn ze wel wat minder warm dan chunky mocassins. Bovendien draag je ze, anders dan de chunkies, bij voorkeur zonder sok. Deze subtiele schoenen doen het goed onder een broekpak, een spijkerbroek maar ook onder elke type rok. Ze zijn ideaal voor op de werkvloer of speciale gelegenheden.

Petite?

Mocassins zijn een grote schoenentrend voor voorjaar 2023. Foto Charlotte Mesman

En ben je petite en smokel je er graag wat centimeters bij dan heb je de keuze tussen mocassins met platformzool of zelfs met hoge (chunky) hak!

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw modelook voor voorjaar 2023.

