Celine rockt! Bekijk de allernieuwste creaties van Hedi Slimane

Celine herencollectie herfst winter 2023 2024. Photo courtesy of Celine

Gisteren (10 februari 2023) stuurde Celine in Parijs de nieuwe herencollectie voor herfst winter 2023 2024 de catwalk op. Tussen de heren op de catwalk spotten we ook wat dames wat deze collectie voor ons extra interessant maakt.

De show van Celine was overigens een enorm evenement dat plaatsvond in de legendarische Parijse club Le Palace (de collectie heet dan ook Collection du Palace). De mood was uitgesproken… rock!

Slim fit silhouetten

Voor deze nieuwe collectie heeft designer Hedi Slimane zich laten inspireren door de electro clash en electronic rock scene uit de jaren 2000 die tegenwoordig weer helemaal in de belangstelling staat. De show is ook een ode aan de proto-punk band Suicide uit de jaren ’70 die vandaag de dag nog steeds de muziek scene inspireert.

Op de catwalk showde een collectie waar ‘rock’ letterlijk vanaf spatte. Strakke zwartleren broeken en stoere biker en racer jacks voerden de boventoon. De silhouetten zijn slim fit, de proporties uitgesproken Slimane. Een opvallend detail zijn de talrijke studs en franjes van strass die we op het leer tegenkomen. Een ander statement item is grote fake fur jas. Behalve veel zwart – heel veel zwart – komen we in deze collectie ook luipaard- en tijgerprints tegen.

Rock, baby, rock!

Waar de heren in hun zwartleren broeken met idem dito jacks of slim fit blazers en oversized overjassen in stoere laarzen of op witte sneakers over de catwalk stampen, komen de dames pittig aanstappen in mini-jurkjes zoals een zwart doorzichtig jurkje enkele horizontale strepen in zwarte pailletten en het goudkleurige strapless jurkje. Zie ook de lange lurex jurk met donkere oversized blazer en de asymmetrische jurk die een dijbeen vrijlaat.

Onder de jurken stoere boots – hoe kon het ook anders? – waarbij je de keuze hebt tussen zwarte lange laarzen of platte enkelboots.

