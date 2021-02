Liefde. 7x Do’s & don’ts van het flirten

Flirten is leuk. Flirten is fun. Flirten is een ‘ego-booster’. Maar overdrijf niet! Fliren is een kunst en vraagt om fair play. Dit zijn onze do’s en don’ts.

Flirten is spannend. Flirten is vlinders in je buik. Rond Valentijnsdag wordt het allemaal nog leuker. Het lijkt wel of er dan meer geoorloofd is. Of je je meer mag blootgeven dan normaal. En misschien is dat ook wel zo. Maar overdrijf niet in het vuur van het spel. Onze do’s en don’ts voor een geslaagde flirt.

#1 Oogcontact

Oogcontact is het vaak de eerste stap in het spel van flirten en verleiden.

DO: werp hem een steelse blik toe en kijk dan weer weg.

DON’T: staar hem niet onverholen aan. Je zou nog wel eens bang van je kunnen worden.

#2 Kies een geslaagde pick-up line

Raap je de moed bij elkaar om op hem af te stappen, dan het dan op een ongedwongen en natuurlijk manier.

DO: stel je voor met een ‘Ik ben …. Hoe heet jij?’ en voeg er iets origineels en persoonlijks aan toe als ‘Wat een leuk jasje heb je aan’. Als het maar gemeend is.

DON’T: ‘Zeg nooit ‘kennen wij elkaar ergens van?’ (zo cliché!).

#3 Lichaamscontact

Als duidelijk is dat hij in ieder geval niet afwijzend tegenover je staat, kan lichaamscontact de volgende stap zijn.

DO: leg je hand heel eventjes maar op zijn schouder of geef hem plagend een duwtje als het gesprek daarnaar is.

DON’T: ga niet direct helemaal aan hem zitten.

#4 Plagen mag, pesten niet

Flirten is een steekspel van blikken, gebaren en woorden.

DO: wees grappig en misschien zelfs wel een beetje plagerig. Wel zo sexy!

DON’T: neem hem niet openlijk in de maling of maak geen grapjes over duidelijke tekortkomingen

#5 Speel met de lichaamstaal

Met je lichaam kun je zoveel overbrengen.

DO: leun naar voren om hem te laten zien dat je in hem geïnteresseerd bent, geef hem een stralende lach, een spannende blik.

DON’T: wees niet te expliciet, maar houd de spanning erin. Doseer je woorden en je lichaamstaal.

#6 Cadeautjes en kaartjes

Kleine attenties en kaartjes of sms’jes zijn uiterst geschikt om hem te laten weten dat je iets voor hem voelt.

DO: stuur hem een grappig kaartje of een leuke tekst

DON’T: verklaar hem vooral niet schriftelijk de liefde. Leer hem eerst maar eens kennen.

#7 Geen respons

Let goed op hoe hij reageert. Als hij je blikken beantwoordt en zijn tijd voor je neemt, heb je ‘beet’. Reageert hij lauwtjes, dan heb je pech :-)

DO: maak je rustig maar beslist uit de voeten

DON’T: blijf niet hangen! Je moet jezelf belachelijk.

Maar de allerbelangrijkste regel is natuurlijk: creëer geen verwachtingen die je niet kunt of wilt waarmaken!

