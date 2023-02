In de nageltrends voor 2023 komen we de French manicure weer volop tegen. De nieuwigheid: een natuurlijke touch.

French manicure. Dit zijn de nageltrends voor 2023. Foto Charlotte Mesman

In de nageltrends voor 2023 komen we twee duidelijke stromingen tegen. Aan de ene kant zijn we superlange (heksen)nagels, vaak fake en met of zonder nail art versieringen, aan de andere kant is er een tendens naar hypernatuurlijke nagels. Deze trend zet ook een stempel op de French manicure voor 2023.

Blozende nagels

Eén van de meest toonaangevende nageltrends voor 2023 is: blozende nagels. Wat je je daarbij moet voorstellen? Jouw eigen nagels maar dan met een bonne minne, een supergezonde uitstraling. Die krijg je door je eigen natuurlijkroze kleur met een subtiel roziglakje net even te versterken. Vervolgens geef je je nagels extra glans met een topcoat. We gaan dus niet voor dekkende lak of voor melkbleek of matroze. De mood is hypernatuurlijk.

American French manicure

De American French manicure, ook wel bekend wel Vanilla French nails naar de TikTokker die deze manicure viraal deed gaan, sluit aan bij de blozende-nagel-trend. Het is een uiterst natuurlijke French Manicure waarbij het nagelbed natuurlijkroze is en het beroemde witte randje niet wit maar crèmekleurig is waardoor je een heel natuurlijk geheel krijgt. Het geheel maak je weer af met een hoogglans topcoat.

Micro French manicure

French manicure. Dit zijn de nageltrends voor 2023. Foto Charlotte Mesman

Ook de micro French manicure staat in het teken van natuurlijke nagels. Het nagelbed is hier wederom zo natuurlijk mogelijk met alleen een hint naar roze. Karakteristiek voor de micro French is dat het witte lijntje (hier is het wel optisch wit) zo smal mogelijk is. Hierdoor krijg je een heel elegant effect.

Let op: zo’n heel smal wit randje is alleen mooi als het natuurlijke witte randje van je nagels bedekt. Is die rand van jezelf breder ga dan voor een meer dekkende (altijd roze) basis zodat je eigen lichte randje niet meer te zien is. Een andere optie is om je nagels korter te maken zodat je natuurlijke witte randje en je supersmalle French lijntje samenvallen.

Nagelvormen en nagellengtes

French manicure. Dit zijn de nageltrends voor 2023. Foto Charlotte Mesman

Tot slot ngo dit. Er zijn twee nagelvormen op dit moment die heel populair zijn: korte nagels die recht in het midden zijn en met zachte rondingen aan de zijkanten en wat langere amandelvormige nagels. Klik hier om de juiste nagelvorm voor jouw handen te vinden.

Klik hier voor beauty trends voor de heren