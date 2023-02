De comeback van stijlvolle heren pakken (met eigentijdse twist)

Houd je wel van een man in pak? Dan hebben we goed nieuws voor je. Stijlvolle herenpakken komen terug in beeld.

Herenmode. De comeback van stijlvolle herenpakken

Tijdens de menswear modeweken van afgelopen januari werd het bevestigd: het herenpak is terug. Deze modetrend die al sinds een paar seizoenen in de herenmode te bespeuren is, zet door. Op de catwalks van de Fashion Weeks voor herfst winter 2023 2024 in Milaan en Parijs wemelde het van de mannen pakken.

Stijlvolle heren pakken maar met een eigentijdse twist

De charme van het klassieke heren pak – broek, blazer al dan niet met vest – is onweerstaanbaar. En dat weten de modeontwerpers ook. Het maatkostuum is weer hot hot hot. Dit was ook wel te verwachten na alle loungewear (en lockdowns) van de afgelopen jaren. De mode blijft nu eenmaal een slingerbeweging van trends en tegentrends.

En dus hebben we te maken met een comeback van het stijlvolle heren pak maar wel met een eigentijdse twist. Die is te vinden in de vormen, verhoudingen en silhouetten maar ook in de combinaties die je kunt leggen.

Nieuwe silhouetten en creatieve combinaties

Naast de klassieke stijlvolle heren pakken die tijdloos zijn en waarmee je altijd en overal een goed figuur slaat, zien we ook een tendens naar meer relaxte snitten zoals pakken met wijde broeken en oversize blazers die gedestructureerd zijn, soms zelfs met hangende schouders. De silhouetten zijn over het algemeen langgerekt, en ondanks de ruime volumes zeker niet boxy.

Neem je een klassiek en stijlvol herenpak als uitgangspunt dan kun je vasthouden aan het traditionele overhemd – altijd goed – maar je kunt er bijvoorbeeld ook een zwarte coltrui onder dragen. Voor de zomer zien is het zelfs de trend om je herenpak op blote bast te dragen. Een simpele jaren ’70 tanktop is ook een optie.

Een andere stijl die we tijdens de Fashion Weeks en ook bij Pitti, de herenmodevakbeurs in Florence, vaak tegenkomen, is het ‘dandyisme’ waarin het driedelige herenpak centraal staat. De neo-dandy’s laten zich graag inspireren door The Great Gatsby of The Picture of Dorian Grey en combineren klassieke elementen met moderniteiten (zelfs tatoeages) en vooral veel mode accessoires: hoeden, zonnebrillen, maar ook wandelstokken en bijvoorbeeld mocassins met slangenmotief.

Tailoring is het sleutelwoord

Voor wat voor een herenpak je ook kiest – de klassieke versie of een herziene variant – het sleutelwoord is en blijft ‘tailoring’. Je maatpak (het woord zegt het al) moet perfect zitten. Dit betekent niet per se dat je diep in de buidel hoeft te tasten. Voor vrij redelijke prijzen vind je vandaag de dag al stijlvolle heren pakken die eruit zien als om door een ringetje te halen.

Maar waar je wel op moet letten, is dat ze als gegoten zitten. En hier komt de ‘tailoring’ om de hoek kijken. Of beter nog de ‘tailor’, de kleermaker. Zit je pak niet helemaal perfect, iets wat je van een confiectiepak eigenlijk ook niet echt kunt verwachten want het zijn standaardsnitten, laat het dan door een kleermaker verder op maat maken, personaliseren, zodat die je geraffineerde touch krijgt.

Het kleurenpalet

Na jaren van schreeuwende kleuren en neontinten gaan we terug naar een kleurenpalet met neutrals, zachte pastels, grijstinten en vooral ook zwart.

De comeback van de smoking

Een andere topper voor 2023 maar ook winter 2023 2024 is de smoking. Ook hier zien we weer herziene en gemoderniseerde versies maar ook de meer klassieke varianten. Superchic is bijvoorbeeld de smoking met perfect afkledend jasje met één knoop en sjaalrevers die je, zo heurt het, met een vlinderstrik draagt. Het is een onweerstaanbare look voor feestelijke gelegenheden als bruiloften.

Vind je een smoking iets teveel van het goede, denk dan ook eens aan fluweel. Volgens Tom Ford zou iedere man een fluwelen blazer in zijn garderobe moeten hebben. ’t Is maar dat je het weet.

