Ken jij de modetrend van de maxirokken voor voorjaar 2023 al?

Maxirokken. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week. Ph. Cristabelle Beaudry

Zijn we net weer een beetje gewend aan de mini – met speciale dank aan Prada en Miu Miu – gaan we opeens in de modetrends voor voorjaar 2023 weer volop maxirokken zien. Niet dat we daarmee zitten, integendeel, want een maxirok laat zich wel zo gemakkelijk dragen.

Jaren ’90 invloeden in de mode

Maar laten we eerst even terugkijken naar de afgelopen seizoenen. Het waren de Y2K-invloeden (de terugkeer van de mode van eind jaren ’90, begin ’00) die zorgden voor een comeback van superlange spijkerrokken. Al in winter 2021 was de enkellange spijkerrok een hot item. Toen gingen we vooral voor het klassieke doorknoopmodel.

Maxirokken in spijkerstof

Maxirokken in de streetstyle mode bij de modeshow van Diesel voor zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

Intussen hebben de modehuizen daar een modern sausje overheen gedaan. De denim maxirokken voor voorjaar 2023 komen werkelijk in alle mogelijke vormen en gedaantes. Asymmetrisch, met panelen, superwijd, met lage taille, en – top modetrend voor voorjaar 2023 – met grote opgestikte (cargo)zakken.

Maxirokken in de streetstyle mode bij de modeshow van Diesel voor zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

Je draagt ze bij voorkeur total denim, dus met laarzen in spijkerstof (voor een goedkope oplossing: zie de DIY spijkerovertrekken voor je laarzen) en een spijkertop. Diesel – koploper als het om denim gaat – ging ook voor speciale washes die volgens ons wel heel erg jaren ’80 aandoen.

Cargorokken

We noemden al de spijkerrokken met utility wear invloeden. Ook in vele andere lange rokken komen we cargo-uitvoeringen tegen. Rijgkoorden en opgestikte zakken zijn een rode draad in de mode voor lente zomer 2023 en de maxirokken ontkomen er niet aan.

Moods

Maxirokken. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week. Ph. Cristabelle Beaudry

Hoe je je maxirok draagt, zal vooral bepaald worden door jouw stijl en persoonlijkheid want op de catwalks en in de streetstyle kwamen we werkelijk alle mogelijke moods tegen. Je kunt gaan voor een alternatief look met punk/rock invloeden, voor grunge of Indie sleaze, voor een boho look met een seventies twist of voor een meer romantische look.

Maxirokken. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week. Ph. Cristabelle Beaudry

Aantrekken die rok!

Maxirokken. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week. Ph. Cristabelle Beaudry

Het fijne van de maxirok is dat je hem nu al aankunt. Met een paar stoere boots, een leuke top en een warme winterjas heb je een supercoole up-to-date look. Dit item is echt ongelooflijk veelzijdig. Het kan gewoon niet fout gaan.

Klik hier voor de modetrends voor de heren