Heb jij al iets in het knalroze in je kast hangen? Dan zit je goed. Want de modekleur fuchsia blijven we voorlopig dragen.

De modekleur fuchsia. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week. Ph. Cristabelle Beaudry

Herinner je je de laatste wintercollectie van Valentino (die voor herfst winter 2022 2023) nog? Die stond letterlijk stijf van de modekleur fuchsia. Zo ongeveer alle looks waren in het fuchsia tot aan de schoenen, tassen en pantykousen toe.

Fuchsia wederom in de Top 10 modekleuren

Ook het komende seizoen gaan we fuchsia weer volop zien en dragen. In de Top 10 modekleuren voor lente zomer 2023 komen we een helroze kleur tegen die Beetroot Purple heet maar eigenlijk gewoon weer fuchsia is.

Naar alle verwachting blijven we deze kleur dus voorlopig nog in het modebeeld tegenkomen (je zit dus helemaal goed als je je er het vorige seizoen al aan gewaagd hebt). We zagen fuchsia op de catwalks voor lente zomer 2023 maar ook in de streetstyle mode.

De modekleur fuchsia in de streetstyle

Als je naar de streetstyle foto’s van de Copenhagen Fashion Week voor herfst winter 2023 (februari 2023) kijkt, dan vallen twee dingen op. Eén: het bijzondere slechte en grauwe winterweer. Twee: de (vele) mode looks met fuchsia en roze. Wie weet er een verband tussen deze twee is? We lichten een paar looks voor je uit.

Fuchsia met geel

Fuchsia met geel. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week. Ph. Cristabelle Beaudry

Een combinatie die je misschien niet snel zult maken, maar die wel heel mooi is, is fuchsia met geel. Zonnig en blij. De perfecte manier om grauwe winterdagen op te fleuren maar natuurlijk ook heel geschikt bij mooi weer. Om er in de winter niet al te zomers mee voor de dag te komen, kun je er zwart bij halen.

Fuchsia outerwear

De modekleur fuchsia. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week. Ph. Cristabelle Beaudry

Motorjacks maar ook puffers in het fuchsia zijn absoluut trending. Dit is een typisch item voor ‘erbij’ (in de uitverkoop kopen) maar ook zo’n kledingstuk dat je de laatste weken van de winter doorhelpt.

Zachtroze (met fuchsia)

Zachtroze met fuchsia. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week. Ph. Cristabelle Beaudry

Ben je meer van de zachtroze tinten? Prima. Een moderne combinatie is zachtroze met wijnrood. Iets om mee te experimenteren. Je kunt er ook een fuchsia accent aan te voegen, zoals in de streetstyle look op de foto. Zachtroze haar mag ook nog steeds. Het is geen trend meer maar inmiddels behoort roze haar tot het haarkleurengamma. Het is een optie, net zoals blond of kastanjebruin. Vind je het mooi, ga er dan voor.

Total fuchsia look

De modekleur fuchsia. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week. Ph. Cristabelle Beaudry

Monochrome mode looks gaan we ook dit jaar volop dragen. Van top tot teen in dezelfde kleur. Het is iets wat we al een paar seizoenen doen. Think Valentino. Met een total fuchsia look maak je een enorm fashion statement.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw eigen mode look.

