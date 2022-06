Coole streetstyle looks van de Pitti Uomo modebeurs voor zomer 2023

De Pitti Uomo modebeurs in Florence trekt elk seizoen dandy’s uit alle delen van de wereld. De heren gaan gekleed in tailored pakken, vaak driedelig, hebben baarden en roken sigaren.

De beste dandy streetstyle looks van Pitti Uomo zomer 2023. Foto ADVERSUS

Elk half jaar wordt in de Italiaanse stad Florence de herenmodebeurs Pitti Uomo gehouden. Het is een evenement waar je als vakmens in de mannenmode niet mag ontbreken. In Fortezza da Basso presenteerden de belangrijkste herenbrands afgelopen week de allernieuwste modecollecties voor lente zomer 2023.

De modebeurs trekt niet alleen inkopers maar ook influencers, modellen en wannabees. De dresscode is stilzwijgend: dandy. De dandy mode look is mag dan retro zijn, maar is ook stijlvol en tijdloos. Eigenlijk is het meer dan mode, het is een levensstijl.

Eentje waar de heren in kwestie bovendien behoorlijk wat tijd en moeite in steken. Maatpakken zijn een must. Ze worden vaak met een gilet gedragen. Hoeden, dassen en pochets zijn ook volop aanwezig. De heren dragen baarden of snorren met punten die met gel kunstig worden gevormd. Ze leunen nonchalant op wandelstokken of zuigen aan een dikke sigaar. Kapsels, grooming, outfit, mode accessoires, alles moet op elkaar afgestemd zijn.

Wij waren in Florence voor de Pitti Uomo modebeurs voor lente zomer 2023 en trokken onze camera’s. Onder een genadeloos brandende zon vereeuwigden we de heren voor je, zodat jullie, net zoals wij, van deze looks kunnen genieten.

Overigens kwam de vrouwelijke variant van deze kledingstijl ook voorbij. Retro is hier natuurlijk het sleutelwoord. Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens. Wie weet doe je er inspiratie van op. En anders is het misschien iets voor je mannetje. Om maar te zeggen: er bestaat meer onder de zon dan een spijkerbroek met T-shirt.

