Shorts kun je op elke leeftijd dragen (als je maar goed kiest)

Shorts modetrend zomer 2022. Photo courtesy of Max Mara

De minirok mag dan de grote zomerhit zijn, we gaan natuurlijk weer volop shorts dragen. Anders dan je misschien denkt, kan iedereen zich er op elke leeftijd aan wagen. Het geheim zit ‘m in het juiste model en de combinaties die je legt.

Shorts modetrend zomer 2022. Photo courtesy of Blumarine

Ben je jong, dan moet je het ervan nemen. Spijkershorts zijn jouw ding! Voor zomer 2022 zijn er supercoole shorts in jaren ’90 stijl. Combineer ze met een vlindertop of een romantische roesjesblouse om in de jaren negentig sferen te blijven. Een ceintuur met vlindergesp is helemaal te gek.

Shorts modetrend zomer 2022. Photo courtesy of Dsquared2

Lekker stoer, stijlvol en nonchalant zijn de ietwat langere cargoshorts. Deze korte broeken laten zich gemakkelijk dragen en zijn heel flatterend. Juist omdat ze zo wijd zijn, lijken je benen slanker! Met een paar hoge hakken eronder steel je helemaal de show.

Shorts modetrend zomer 2022. Photo courtesy of Etro

Voor een überstijlvolle look of een party kun je je wagen aan zwarte bikershorts die je met een chique blazer of een lange hes of zelfs kimono combineert. Vooral die lange tops zijn superhandig als je van blote benen houdt maar er niet al teveel de aandacht op wilt vestigen.

Shorts modetrend zomer 2022. Photo courtesy of Max Mara

Ben je niet meer zo jong en ga je graag stijlvol door het leven dan zijn er altijd nog de short suits: shorts met bijbehorende blazer en een tailored snit. In zo’n pakje kun je letterlijk overal goed voor de dag komen.

Dus showen die benen. Geniet van de zomer (en van het leven!).