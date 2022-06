Er komt een moment dat iedereen in zijn of haar relatie een beetje aan couple dressing doet. Dit zijn de allernieuwste trends die wij op de herenmodebeurs Pitti voor zomer 2023 spotten.

Dit zijn de allernieuwste mode trends in couple dressing. Foto Charlotte Mesman

Sinds Justin Timberlake en Britney Spears begin jaren 2000 in op elkaar afgestemde double denim looks op de rode loper verschenen, is couple dressing een modefenomeen. In Azië is het zelfs een dagelijks verschijnsel. Menig stelletje kleedt zich daar maar al te graag als kopieën, klonen, van elkaar. Soms met als enig verschil dat hij een broek en zij een rok draagt (maar soms ook niet).

Dit zijn de allernieuwste mode trends in couple dressing. Foto Charlotte Mesman

Ook op de bekende herenmodebeurs Pitti in Florence is couple dressing aan de orde van de dag. Hij en zij stemmen hun outfits op elkaar af. Anders dan in Azië gaat het hier dus niet om exact dezelfde looks maar om harmonie in stijl en kleur.

Dit zijn de allernieuwste mode trends in couple dressing. Foto Charlotte Mesman

Op de modebeurs in Florence is dat voor hem vaak een dandy look en voor haar een retro look. Anders dan in de modetrends voor lente zomer 2022 zijn de kleuren vaak gedekt en klassiek.

Maar dat niet alleen. Tijdens de afgelopen Pitti-beurs voor zomer 2023 zagen we ook moderne, eigentijdse looks waarin hij en zij bijvoorbeeld beiden in denim gekleed gingen. Ook hier was het meer een kwestie van matchen dan kopiëren.

Dit zijn de allernieuwste mode trends in couple dressing. Foto Charlotte Mesman

Couple dressing is overigens iets waar eigenlijk iedereen vroeg of laat wel aan doet. Volgens psychologen gaan we daar gewoonlijk na ongeveer de eerste zes maanden van onze relatie aan doen. We doen dat overigens onbewust. Net zoals we beïnvloed worden door de omgeving waarin we ons bewegen, zo worden we ook beïnvloed door onze partner, door zijn stijl, zijn manier van kleden. Vice versa geldt dit natuurlijk ook.

Dit zijn de allernieuwste mode trends in couple dressing. Foto Charlotte Mesman

Dit is volkomen normaal. Denk maar eens aan je werkomgeving. Ook daar pas je je qua kleding aan aan. Het is een manier om erbij te horen. In je relatie straal je er onbewust mee uit dat jullie bij elkaar horen, dat jullie een eenheid, een stel, zijn. Meestal gaat dit ongemerkt en zie je het pas later als je bijvoorbeeld foto’s van voorheen bekijkt.

Couple dressing is, zoals gezegd, volkomen normaal, maar er zijn natuurlijk wel grenzen. In het begin van een nieuwe relatie, als we verliefd zijn, willen we het liefst met onze partner versmelten, in hem kruipen, één met hem (of haar) worden. Maar na verloop van tijd gaat deze fase (gelukkig) voorbij want iedereen is uniek, iedereen heeft zijn of haar eigen identiteit, en die komt ook in onze kledingstijl tot uiting.