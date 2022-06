Mooi weer? Ga niet direct uren in de zon!

Antizonnebrandcrèmes voorkomen dat je in de zon verbrandt maar ze nemen ook de eerste alarmbellen weg. Verstandig zonnen betekent niet alleen een zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor tegen UVA- en UVB-straling gebruiken. Er is meer dat je moet weten, én (niet) doen.

Als de zon zich laat zien, willen we vaak maar één ding: heerlijk de zon in. Toch is het niet verstandig om direct de hele dag onder de zon door te brengen. De experts benadrukken dat we onze huid niet alleen goed met anti-zonnebrandcrèmes met UVA- en UVB filter moeten beschermen maar ook dat we onze zonnebadjes verstandig en in de tijd moeten opbouwen.

Anti-zonnebrandcrèmes

Hoe lang je in de zon kunt, hangt vooral af van je huidtype. De huidtypes zijn onderverdeeld in vier categorieën. Onder huidtype I vallen bijvoorbeeld de mensen met een heel lichte huid (die vaak gepaard gaat met blauwe ogen en rood haar). Deze huid is niet goed in staat om zichzelf (namelijk door de aanmaak van pigment) tegen de zon te beschermen. Donkere huidtypes beschikken over meer pigment en zijn daardoor beter tegen de zon beschermd.

De hoogte van de beschermingsfactor van het zonnebrandmiddel dat je gebruikt, moet dan ook op basis van je huidtype gekozen worden. De beschermingsfactor waar we vaak het eerst naar kijken is die tegen de UVB-straling. Deze factor wordt uitgedrukt in SPF. Hoe hoger de factor, des te hoger de mate van bescherming tegen verbranding van de huid ten gevolge van de UVB-straling.

Op basis van de SPF factor en de tijd die je onbeschermd in de zon kunt doorbrengen zonder te verbranden, kun je uitrekenen hoelang je zonder te verbranden in de zon kunt verblijven. Is de factor bijvoorbeeld SPF 5 en kun je onbeschermd bijvoorbeeld 10 minuten in de zon, dan zul je met deze factor in totaal 50 minuten (factor 5 x 10 minuten) in de zon kunnen verblijven zonder te verbranden. Tegenwoordig wordt bij deze rekening ook nog de zonnekracht betrokken zodat je precies zou kunnen uitrekenen hoelang je de zon in zou kunnen zonder te verbranden.

Hoe lang in de zon?

Experts waarschuwen echter om goed met deze ‘rekensom’-benadering om te springen. De SPF factor heeft, zoals we al zeiden, betrekking op de bescherming tegen UVB-straling en het verbranden van je huid. Als je een totale bescherming gebruikt (bijvoorbeeld een SPF van meer dan 50) dan verbrand je misschien niet, maar hiermee vallen ook de alarmbellen weg. Daardoor riskeren dat we veel te lang in de zon blijven. Crème of geen crème, dit kan op den duur schadelijk zijn voor onze huid.

Vooral de eerste dagen is het belangrijk om je huid niet de volle laag te geven. Breng niet direct de hele dag onder de zon door. Begin met een zonnebadje vroeg in de morgen of laat in de middag (met een adequaat zonnebrandmiddel dat UVA en UVB bescherming biedt) maar trek je rond het middaguur, als de zon op z’n felst is, terug. Je huid kan dan langzaam maar zeker aan de zon wennen en het natuurlijke bruiningsproces dat enigzins bescherming tegen de zon geeft op gang brengen.

Zonnen blijft dus altijd een kwestie van gezond verstand en verantwoord met je huid en de zon omgaan, en niet alleen van crèmes smeren.