Dit is het nieuwe must-have mode accessoire voor zomer 2022

Streetstyle. Dit is het must-have mode accessoire voor zomer 2022: de zonnehoed. Foto Charlotte Mesman

Mooi weer moet gevierd worden met een ultieme zomerlook. Maar tegelijkertijd moet je je ook beschermen tegen de zon. De allernieuwste modetrends voor zomer 2022 lossen het allemaal op met een supercool must-have mode accessoire: de grote zonnehoed met brede rand.

Eigenlijk is zo’n oversized romantische zonnehoed meer dan een trend. Het is een klassieker waar je altijd de show mee steelt. Het is dan niet verwonderlijk dat we dit soort hoeden de afgelopen dagen door de dames op de Italiaanse herenmodebeurs Pitti Uomo in Florence zagen dragen.

Met zo’n supergrote hoed bescherm je je huid maar geef je je zomerlook een übercharmante, vintage touch mee. Deze hoeden kun je overal bij dragen: bij een lange zwierige jurk, een fris gestreepte overhemdjurk, bij een streepblouse, een bloemenprint, een kleurige mini-dress of een blazer die je jurk draagt.

Nog cooler is zo’n hoed natuurlijk bij je badpak. Wat een entree maak je daarmee op het strand! Zie je het al voor je? Dus dragen die hoed, of die nu van je oma, je moeder of je tante is geweest. Een grote rieten strandtas aan je arm en jij bent op-en-top stylish.

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren tot ultieme zomerlook die gezien mogen worden.