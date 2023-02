De make-up looks in de modeshow van Prada voor zomer 2023 waren spooky. Dat kwam door de maxi wimpers. Wordt het een beauty trend?

Maxi wimpers bij Prada. Photo courtesy of Prada

Het commentaar op de modeshow van Prada voor zomer 2023 was dit keer niet altijd even positief. Dat kwam door de spooky vibes die nog eens werden versterkt door maxi wimpers waardoor de ogen van de modellen niet zichtbaar waren. Toch lijken sommige mensen deze maxi wimpers op te pakken. Hebben we hier te maken met een nieuwe beauty trend voor 2023?

Mega wimpers bij Prada

Maxi wimpers bij Prada. Photo courtesy of Prada

Wij denken van niet maar dat het idee van Miuccia Prada, Raf Simons en – in dit geval ook – van de Deense regisseur Nicolas Winding Refn origineel en artistiek is, daar zul je niet omheen kunnen.

De hele catwalkshow stond in het teken van een futuristische en verontrustende mood die de Zeitgeist van het moment moeten weergeven. Geen wonder dat we er kippenvel van krijgen!

Maxi wimpers bij Prada. Photo courtesy of Prada

De maxi wimpers spelen daarin een belangrijke rol. De wimpers waren lang en niet, zoals gewoonlijk, naar boven omgekruld om, zoals dat zo mooi heet, de oogopslag te accentueren en de oogopslag te openen. Integendeel! De wimpers hingen omlaag en bedekten de ogen van de modellen geheel waardoor alle licht en glans uit het gezicht verdween.

De gezichten van de modellen waren door deze beauty truc totaal uitdrukkingsloos. In combinatie met de filmbeelden van Nicolas Winding Refn deed de hele show bepaald horrorachtig aan, een soort stylish nachtmerrie, waarin de ogen niet meer spreken en menselijk contact is beperkt.

Overigens deed deze trick geen afbreuk aan de collectie zelf die futuristisch is maar ook heel draagbaar met mooie parelgrijze nuances.

Mega wimpers in de streetstyle tijdens de Copenhagen Fashion Week

Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week. Ph. Christabelle Beaudry

Maar terug naar die wimpers. We hadden niet verwacht zo ooit nog ergens tegen te komen totdat we in de streetstyle van de Copenhagen Fashion Week stuitten op de foto hieronder. De wimpers zijn zo mogelijk nog vele malen langer. Als je het ons vraagt, supercool voor artistieke doeleinden.

Geen mascara

Op de catwalks voor lente zomer 2023 zien we daarentegen steeds vaker dat de visagisten de wimpers helemaal niet opmaken. Zelfs geen likje mascara. Maar, aldus de make-up artists van MAC, in het dagelijks leven doet een beetje mascara toch altijd nog wonderen want pas als je je wimpers mooi aanzet, definieer je je ogen en creëer je een mooie open oogopslag.

Met andere woorden: als het erop aankomt, gaan we niet voor extreme beauty trends, maar gewoon voor wat mooi is.