Co-wash, no poo? Ken jij deze beauty trends?

Haar wassen. No poo en co-wash

Al sinds een paar jaar horen we kreten als ‘co-wash’ en ‘no poo’. Er is een tendens om minder of zelfs helemaal geen shampoo te gebruiken. Maar zijn deze beauty trends ook echt gezond? En hoe pak je het aan?

Haar wassen zonder shampoo

Volgens de experts valt er wel iets te zeggen voor het afschaffen van shampoo, zeker als je je haar kleurt. Elke keer als je het wast, gaat je haarkleur er iets op achteruit. Verder kunnen shampoos, zeker als ze agressief zijn, de natuurlijke oliën uit je haar en van je hoofdhuid verwijderen terwijl die nu juist een beschermende werking hebben.

Er valt dus echt wel iets te zeggen voor een no poo (geen shampoo) aanpak, of een co-wash (een conditioner met een licht reinigende werking).

Hoe houd je je haar schoon zonder shampoo?

Maar je moet wel even weten hoe je het moet doen. Vooral in het begin kan het even wennen zijn. Niet alleen voor jou maar ook voor je haar. Dat kan er wat vettig uitzien maar gun het tijd om weer in balans te komen. De talgklieren moeten zich aanpassen aan de nieuwe situatie.

Tip: om deze overgangsperiode door te komen, zou je een droogshampoo kunnen gebruiken. Spray het product op de haarwortels zodat het er minder vet uitziet.

Verder zijn er een paar dingen die je moet weten. Zo kun je je haar, als je besluit om het alleen met water te wassen, beter elke dag wassen om opbouw van vuil en haarproducten te voorkomen. Dat kan prettig zijn omdat je haar dan altijd fris en schoon is maar het betekent ook extra werk, zeker als je het moet föhnen en stylen.

Natuurlijk wil je ook dat je haar en hoofdhuid na het wassen met water echt schoon zijn. Daarom kun je het beste warm water gebruiken, ook al gaan je haarschubben daarvan openstaan en kan je haar daarvan uitdrogen. Na het wassen en het masseren van je hoofdhuid, want dat blijft een onmisbaar onderdeel van je wasroutine, spoel je je haar na met lauwwarm of koud water om de haarschubben weer te sluiten.

Ook hier is het weer een kwestie van een balans vinden. De ervaring zal je leren welke temperaturen voor jou het beste werken.

Co-wash

Wil je toch iets van een product gebruiken dan kun je, we noemden het al, een co-wash proberen. Zo’n reinigt je haar op een heel milde manier en heeft ook een verzorgende werking.

Alternatieven

Het kan ook zijn dat je er niets voor voelt om je shampoo vaarwel te zeggen. Want laten we eerlijk zijn: zo’n product maakt je haar fris en schoon en het geeft je haar een heerlijk geurtje mee. Het alternatief kan dan zijn om je haar wat minder vaak wassen. Want ook over de frequentie van wasbeurten is tegenwoordig veel over te doen. Er is nog altijd geen vaste regel hoe vaak je je haar moet wassen, want dit hangt af van je haartype maar bijvoorbeeld ook van je leeftijd. Als je ouder bent, wordt je haar droger en hoef je het minder vaak te wassen.

Ook hier is het een kwestie van je balans vinden. Gebruik je veel haarstylingsproducten dan zul je je haar bijvoorbeeld vaker moeten wassen om productopbouw te voorkomen. Je kunt er ook voor kiezen om minder stylingsproducten te gebruiken zodat je het aantal shampoobeurten kunt terugbrengen.

Tot slot: blijf flexibel

Al met al zijn er heel veel manieren om je haar en hoofdhuid schoon te houden. Er zijn twee dingen die je voor ogen moet houden. Gebruik je een shampoo, ga dan altijd voor milde producten. Op zijn hoogst kun je er af en toe een deep cleanser op los laten, maar ga altijd voor kwalitatief goede producten.

Verder is het goed om je te beseffen dat je wasroutine niet een vast gegeven is maar steeds moet worden bijgesteld omdat je haar en de omstandigheden (de seizoenen, je omgeving, je leeftijd, haarkleur of niet) veranderen. Roest dus niet vast in je routine maar blijf actief in het kiezen van de beste wasmethode en producten voor jouw haar.

Klik hier voor beauy trends en haarverzorgingstips voor de heren