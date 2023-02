Deze zonnebrillen gaan we de komende zomer dragen

Eén van de eerste nieuwe mode accessoires waarmee je al vroeg in het seizoen kunt pronken, is de zonnebril. Deze zonnebrillen gaan we dragen.

Zonnebrillen van Max Mara. Photo courtesy of Max Mara

Er zijn een paar mode items waar je al vroeg in het seizoen de show mee kunt stelen. Spijkerbroeken, de nieuwe knitwear (véél truien met Bretonse streep), tassen, schoenen en natuurlijk zonnebrillen. Een zonnebril volgens de allernieuwste trends is nog altijd de ultieme boost voor je mode look.

Ronde zonnebril van Max Mara. Photo courtesy of Max Mara

Eén van de modehuizen waar wij altijd naar kijken om alvast een idee te krijgen van de monturen voor het komende seizoen, is Max Mara. Voor lente zomer 2023 stuurde het Italiaanse modehuis een collectie in jaren ’20 stijl de catwalk op.

Shield zonnebril van Max Mara. Photo courtesy of Max Mara

Denk daarbij aan zandkleuren, naturels, ruw linnen en accessoires in touw. De kleuren zijn zongebleekt, de inspiratie is de Riviera van weleer.

Zonnebrillen

Gingen we vorig jaar zomer voor creatieve, originele en soms zelfs knettergekke zonnebrillen met toeters en bellen, voor zomer 2023 zien we een tendens naar klassieke monturen met een moderne twist en een hoog VIP-gehalte.

Zonnebril van Max Mara. Photo courtesy of Max Mara

Zo zagen we bij Max Mara vrij zware en dikke monturen in klassieke kleuren: zwart, schildpad, gemarmerd. De monturen zijn groot, de glazen in lijn met de tint van het montuur.

De mood is chic en cool. Je draagt de zonnebrillen met monochrome looks. Wijde broeken, crop top, blazers, lange jurken, grote buideltassen. Natural maar ultra elegant. Met een air van vrouw van de wereld.