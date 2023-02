Wil je dit jaar stijlvol op alle feesten aankomen? Dan is onze wat te dragen voor een feest in 2023 guide precies voor jou. We zijn op zoek gegaan naar de perfecte feestoutfit…

Wat te dragen voor een feest in 2023

Wil je dit jaar stijlvol op alle feesten aankomen? Dan is onze wat te dragen voor een feest in 2023 guide precies voor jou. We zijn op zoek gegaan naar de perfecte feestoutfit en delen onze resultaten hier. Of je naar een trouwerij met dresscode gaat of voor een simpele cocktailjurk kiest. Wij hebben voor iedereen de beste feestoutfits.

Cocktail

We beginnen met de cocktailjurken voor feestavonden. De jurk komt aan de naam door ontwerper Christian Dior. De trend is enorm aangeslagen in 1948 en bereikte een hoogtepunt in de jaren 60. In 2023 is de cocktailjurk ook nog een hele goede optie. De cocktailjurk laat je chique, maar ook veelzijdig en tijdloos voor de dag komen.

De jurkjes vallen net boven de knie en zijn ideaal voor bruiloften of andere evenementen. De jurk is perfect te combineren met een clutch en hoge hakken, maar kan ook met sneakers gedragen worden. In sommige gevallen heeft een evenement dresscode cocktail. In dat geval wil je de sneakers verruilen voor hoge hakken, mooie sieraden dragen en een tasje meenemen die past bij je outfit.

Black tie

We blijven even hangen bij de chique dresscodes. Black tie is een van de klassiekste kledingvoorschriften aller tijden. Voor mannen is het belangrijk dat de smoking zwart is, in combinatie met een wit overhemd met blinde knoopsluiting. Een zwarte vlinderstrik van satijn zijde maakt de outfit helemaal af.

Voor vrouwen liggen de regels iets minder strak vast. Hoge hakken zijn een absolute must, maar regels zijn er ook om gebroken te worden. Julia Roberts verscheen in Cannes tijdens een rode loper evenement namelijk op blote voeten. De vrouwen worden doorgaans in een galajurk verwacht. Deze komen in alle kleuren, lengtes en stijlen. Zorg dat je goed bij je ‘plus one’ past en dan komt het helemaal goed.

Boho chic

Black tie is een klassiek en strenge dresscode. Boho chic is het tegenovergestelde. Een comfortabele stijl, waar de regels niet zo streng zijn. Denk bijvoorbeeld aan een trouwerij met crèmekleurige kleding, Mumford & Sons, Perzische tapijten en foodtrucks. De perfecte combinatie voor een relaxte sfeer.

Een boho chic evenement heeft als doel om het de gasten niet te moeilijk te maken. De minder strenge dresscode geeft de gasten veel meer vrijheid. Tegelijkertijd komt toch iedereen netjes op het feest aan. Mannen en vrouwen experimenteren meer met kleding tijdens boho chic. Outfits met meer lef komen vaak naar buiten en dat is leuk om te zien.

Casual

De dresscode die steeds meer voorbij komt is de casual dresscode. Het gaat hier om informele kleding die comfortabel is, maar wel schoon en professioneel. Een joggingpak en slippers behoren niet tot casual. De dresscode wordt eigenlijk ook wel als non-dresscode gezien. T-shirts, jeans, sneakers, khakis, cargo’s het kan allemaal.

Feesten hebben vaak een dresscode op de uitnodiging staan. Het is belangrijk om je hier enigszins aan te houden. Niet alleen uit respect naar de host, maar ook om niet door iedereen aangestaard te worden. Hopelijk heb je iets aan onze 2023 feestoutfits.