Haartrends voor 2023. Korte en halflange kapsels. Photo courtesy of N21

Afgelopen week was ik bij de kapper in Milaan om mijn haar voor het begin van Milan Fashion Week nog even snel te laten highlighten. Natuurlijk vraag ik dan altijd wat de haartrends van het moment zijn. ‘Kort,’ zei mijn kapper. ‘Veel vrouwen en meisjes laten hun haar op dit moment korter knippen. Bob kapsels maar ook pixie cuts. Kort haar en halflange kapsels behoren toch echt wel tot de haartrends voor 2023.’

Haartrends voor 2023. Korte en halflange kapsels. Photo courtesy of Etro

Eerlijk gezegd had ik dat niet echt zien aankomen. De hair stylisten die ik de afgelopen tijd heb geïnterviewd lieten een evenwichtiger beeld zien met lang haar en half lang haar op een gedeelde eerste plaats. De pixie cut werd vaak niet eens genoemd.

De plotselinge vraag naar kort of in ieder geval korter haar laat zich overigens wel gemakkelijk verklaren want onlangs hebben een aantal top influencers de schaar in hun lange lokken gezet.

Italian bob, een van de meest geliefde haartrends voor 2023. Foto Charlotte Mesman

Een wavy bob voor Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski (die naam behoeft geen introductie) heeft onlangs de schaar in haar lange manen laten zetten en een korte bob laten knippen. Haar supercoole bob valt op de kaak en heeft een korte rafelige pony. Ze draagt ‘m wavy met volle, springerige punten. Volgens de allernieuwste haartrends krul die je die tegenwoordig naar buiten voor een vintage touch.

Een halflang kapsel voor Chiara Ferragni

Een andere influencer die afscheid heeft genomen van haar superlange lokken is Chiara Ferragni. De Italiaanse, die inmiddels in Italië enorm bekend is, verscheen op het Festival van Sanremo met een lange bob die ook zij wavy draagt.

Een rechte bob met middenscheiding voor Kaja Gerber

En dan is daar nog Kaja Gerber, topmodel en dochter van Cindy Crawford, die momenteel een echte bob heeft die net op boven haar schouder valt en die ze steil en met een middenscheiding draagt.

Stapsgewijs naar korter haar of een pixie cut

Haartrends voor 2023. Korte en halflange kapsels. Photo courtesy of Max Mara

Behalve bob kapsels zien we volgens mijn kapper in Milaan althans ook veel pixie cuts. Het advies is nog altijd om niet van één keer van lang haar naar een pixie cut of een superkorte bob te gaan. Het is altijd beter om het in stappen te doen. Om eerst eens een stuk van je lange manen te laten knippen en voorzichtig met wat laagjes of face framing (kortere lokken rond je gezicht) te beginnen. Bij elk kappersbezoek kun je dan een stap verder zetten.

Haartrends voor 2023. Korte en halflange kapsels. Photo courtesy of Max Mara

Donkere haarkleuren. Adieu, blonde manen!

Wat overigens ook nog interessant is om te weten is dat mijn kapper ook nog vertelde dat veel meisjes en vrouwen die altijd om blond vroegen tegenwoordig donkerder gaan! Dat is wel heel bijzonder, zeker in de aanloopperiode naar de lente.

Het geeft voer tot nadenken. Durf jij het aan om je lange manen vaarwel te zeggen of om donkerder te gaan. Voorlopig houd ik het op lang en blond :-)

